Помыться полотенцем и накрыть тарелку пакетом: как пережить отключение горячей воды?

Например, принимать душ можно либо у знакомых, у которых график отключения горячей воды иной, либо в фитнес-залах, бассейнах или спортзалах — в такие случаи можно воспользоваться покупкой разового посещения, однако некоторые центры предлагают бесплатный первый визит. Также можно совместить приятное с полезным и посетить баню, однако за это посещение придётся отдать уже больше денег.