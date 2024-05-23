Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Помыться полотенцем и накрыть тарелку пакетом: как пережить отключение горячей воды?

Помыться полотенцем и накрыть тарелку пакетом: как пережить отключение горячей воды?

23 мая 2024, 10:45
Фото: Изображение Midjourney
Отключение горячей воды ждёт многих жителей уже в мае, некоторым повезёт чуть больше или, наоборот, меньше и воду отключат в середине лета. Но что делать эти две недели без горячей воды, если мыться под холодной не хочется? Варианты решения проблемы — в материале Бел.Ру.

Как подготовиться?

Сезонное отключение горячей воды для россиян уже привычное дело, однако многие до сих пор с надеждой ждут её скорейшего включения и все эти дни ожидания проводят в грустных думах, ведь не все желают купаться под холодной водой или стирать в ней вещи.

Поэтому, чтобы не копить грязную одежду, рекомендуется до отключения воды провести что-то вроде генеральной уборки: убраться везде, где требуется горячая вода, и постирать как можно больше вещей. И, конечно же, стоит принять душ и помыть голову, чтобы как минимум первые дни не переживать о её загрязнении.

По возможности следует приготовить побольше блюд, чтобы рацион на ближайшую неделю уже был расписан, и мыть жирные сковородки под холодной водой пришлось гораздо меньше.

Некоторые жильцы думают наперёд и покупают бойлер, либо на время отключения берут отпуск, уезжая на отдых в другой город или страну: там горячая вода точно будет.

Что поможет пережить отключение горячей воды?

Но что же делать, если уехать не получится, а проживать недели без горячей воды как-то надо? На помощь придут несколько лайфхаков.

Например, принимать душ можно либо у знакомых, у которых график отключения горячей воды иной, либо в фитнес-залах, бассейнах или спортзалах — в такие случаи можно воспользоваться покупкой разового посещения, однако некоторые центры предлагают бесплатный первый визит. Также можно совместить приятное с полезным и посетить баню, однако за это посещение придётся отдать уже больше денег.

Если же ходить никуда не хочется, то можно смочить полотенце и протираться им или гигиеническими салфетками — такими способами пользуются космонавты. Можно также воспользоваться старым добрым методом и нагревать холодную воду в кастрюлях, но если такой вариант не подходит, то можно воспользоваться кипятильником.

С мытьём головы дела обстоят чуть проще: для отсрочки мытья можно воспользоваться сухим шампунем. Однако в долгосрочной перспективе такой вариант не работает: можно рассчитывать только на суточное спасение.

Чтобы меньше мыть посуду, можно воспользоваться одноразовой, либо надевать на тарелки целлофановые пакеты и только потом класть в них еду — пакеты можно будет выкинуть, а посуда останется чистой. Такие варианты губительны для экологии, но в моменты отключения горячей воды могут помочь.

Белгородцы столкнутся с отключением воды с середины мая до середины июня.

Стало известно, когда в Белгороде начнут отключать горячую воду
Узнать подробнее
Читайте также:
В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей водыЧасть жителей Белгорода останутся без отопления и горячей воды
#Александра Склярова#Общество#Горячая вода#Отключение воды#Советы
Подпишитесь
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 10:29
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
Сегодня, 09:21
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Сегодня, 10:39
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"