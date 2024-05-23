Помыться полотенцем и накрыть тарелку пакетом: как пережить отключение горячей воды?

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Сезонное отключение горячей воды для россиян уже привычное дело, однако многие до сих пор с надеждой ждут её скорейшего включения и все эти дни ожидания проводят в грустных думах, ведь не все желают купаться под холодной водой или стирать в ней вещи.
Поэтому, чтобы не копить грязную одежду, рекомендуется до отключения воды провести что-то вроде генеральной уборки: убраться везде, где требуется горячая вода, и постирать как можно больше вещей. И, конечно же, стоит принять душ и помыть голову, чтобы как минимум первые дни не переживать о её загрязнении.
По возможности следует приготовить побольше блюд, чтобы рацион на ближайшую неделю уже был расписан, и мыть жирные сковородки под холодной водой пришлось гораздо меньше.
Некоторые жильцы думают наперёд и покупают бойлер, либо на время отключения берут отпуск, уезжая на отдых в другой город или страну: там горячая вода точно будет.
Но что же делать, если уехать не получится, а проживать недели без горячей воды как-то надо? На помощь придут несколько лайфхаков.
Например, принимать душ можно либо у знакомых, у которых график отключения горячей воды иной, либо в фитнес-залах, бассейнах или спортзалах — в такие случаи можно воспользоваться покупкой разового посещения, однако некоторые центры предлагают бесплатный первый визит. Также можно совместить приятное с полезным и посетить баню, однако за это посещение придётся отдать уже больше денег.
Если же ходить никуда не хочется, то можно смочить полотенце и протираться им или гигиеническими салфетками — такими способами пользуются космонавты. Можно также воспользоваться старым добрым методом и нагревать холодную воду в кастрюлях, но если такой вариант не подходит, то можно воспользоваться кипятильником.
С мытьём головы дела обстоят чуть проще: для отсрочки мытья можно воспользоваться сухим шампунем. Однако в долгосрочной перспективе такой вариант не работает: можно рассчитывать только на суточное спасение.
Чтобы меньше мыть посуду, можно воспользоваться одноразовой, либо надевать на тарелки целлофановые пакеты и только потом класть в них еду — пакеты можно будет выкинуть, а посуда останется чистой. Такие варианты губительны для экологии, но в моменты отключения горячей воды могут помочь.