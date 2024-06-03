В Стрелецком Белгородского района проблемы с водой были из-за обстрела

За неделю с 25 мая по 1 июня 2024 года больше 1300 обращений поступило в министерство ЖКХ Белгородской области. Чаще всего жаловались люди, которые проживают в Белгородском районе. Напор и подача воды могли пропадать из-за поливов огородов.