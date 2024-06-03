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Published Сегодня, 06:37

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Updated Сегодня, 06:39

В Стрелецком Белгородского района проблемы с водой были из-за обстрела

В Стрелецком Белгородского района проблемы с водой были из-за обстрела

3 июня 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали, почему в Белгородском районе возникли проблемы с подачей воды.
Сюжет
Вода

Заместитель губернатора Сергей Довгалюк на оперативном совещании правительства рассказал о количестве жалоб на отсутствие или качество воды и качества её подачи.

За неделю с 25 мая по 1 июня 2024 года больше 1300 обращений поступило в министерство ЖКХ Белгородской области. Чаще всего жаловались люди, которые проживают в Белгородском районе. Напор и подача воды могли пропадать из-за поливов огородов.

318 обращений зарегистрировано из Стрелецкого. Сергей Довгалюк объяснил, что подача была нарушена из-за перебоев с электричеством. А подача электричества была нарушена из-за обстрела подстанции.

Напомним, что 30 мая жители Стрелецкого жаловались на отсутствие воды, тогда Белоблводоканал сообщил, что подачи не было почти пять дней из-за поломки насоса.

Жители белгородского села жалуются на отключение воды
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Вода#Правительство#Качество воды#Новости Белгорода#Заместитель губернатора#Оперативное совещание#Жалобы#Станция#Обстрел#Белоблводоканал#Министерство ЖКХ#Электроподстанция#Сергей Довгалюк
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