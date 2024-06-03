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Замгубернатора по ЖКХ Белгородской области озвучил причину отсутствия воды

Не хватило мощности: почему были проблемы с водой в Строителе

3 июня 2024, 07:00
Фото: 1MI

Замгубернатора по ЖКХ Белгородской области озвучил причину отсутствия воды

В ходе оперативного совещания заместитель губернатора по ЖКХ Сергей Довгалюк объяснил, с чем связаны проблемы с водоснабжением в Яковлевском и Алексеевском округах. Одна из причин — бесконтрольное использование ресурса.
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ЖКХ

По данным чиновника, из Яковлевского округа за неделю поступило 85 обращений из восьми населённых пунктов. Люди жаловались на отсутствие воды (50%), низкое давление (46%) и неудовлетворительное качество.

Главной причиной обращений является недостаточная мощность существующих водозаборных сооружений. Поэтому в летний период из-за повышения водоразбора на верхних этажах многоквартирных домов часто возникают перебои.
Сергей Довгалюк

К примеру, от жителей Строителя поступило 48 обращений за наделю. Чтобы нормализовать ситуацию водоканал проводит ежедневную регулировку системы для перераспределения ресурса. А чтобы окончательно решить ситуацию с нехваткой мощностей минЖКХ области разрабатывает проектную документацию на строительство нового водозабора в Строителе. Начнут строить объект в 2024 году, а в эксплуатацию его введут в 2025 году.

А из Алексеевского округа поступило 60 обращений из восьми населённых пунктов. Люди жаловались на отсутствие воды, неудовлетворительное качество и низкое давление. Больше всего обращений поступило из Алексеевки и села Иловка.

Ухудшение качества воды было связано с выходом в аварийный режим работы станции водоподготовки по причине резкого увеличения водоразбора. Специалисты водоканала выполнили регулировку оборудования станции. Сейчас очистка воды проходит в частном режиме.
Сергей Довгалюк

А жители села Иловка жаловались на отсутствие воды и низкое давление. При этом ранее на территории населённого пункта построили одну дополнительную водозаборную скважину и четыре станции водоподготовки.

Сейчас в селе работают восемь водозаборных скважин. Вывод — проблема связана с бесконтрольным использованием ресурса, в том числе и на полив.
Сергей Довгалюк
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЖКХ#Водоснабжение#Очистка воды#Белгород#Полив#Скважины#Перебои с водой#Яковлевский округ
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