Не хватило мощности: почему были проблемы с водой в Строителе

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По данным чиновника, из Яковлевского округа за неделю поступило 85 обращений из восьми населённых пунктов. Люди жаловались на отсутствие воды (50%), низкое давление (46%) и неудовлетворительное качество.
Главной причиной обращений является недостаточная мощность существующих водозаборных сооружений. Поэтому в летний период из-за повышения водоразбора на верхних этажах многоквартирных домов часто возникают перебои.
Сергей Довгалюк
К примеру, от жителей Строителя поступило 48 обращений за наделю. Чтобы нормализовать ситуацию водоканал проводит ежедневную регулировку системы для перераспределения ресурса. А чтобы окончательно решить ситуацию с нехваткой мощностей минЖКХ области разрабатывает проектную документацию на строительство нового водозабора в Строителе. Начнут строить объект в 2024 году, а в эксплуатацию его введут в 2025 году.
А из Алексеевского округа поступило 60 обращений из восьми населённых пунктов. Люди жаловались на отсутствие воды, неудовлетворительное качество и низкое давление. Больше всего обращений поступило из Алексеевки и села Иловка.
Ухудшение качества воды было связано с выходом в аварийный режим работы станции водоподготовки по причине резкого увеличения водоразбора. Специалисты водоканала выполнили регулировку оборудования станции. Сейчас очистка воды проходит в частном режиме.
Сергей Довгалюк
А жители села Иловка жаловались на отсутствие воды и низкое давление. При этом ранее на территории населённого пункта построили одну дополнительную водозаборную скважину и четыре станции водоподготовки.
Сейчас в селе работают восемь водозаборных скважин. Вывод — проблема связана с бесконтрольным использованием ресурса, в том числе и на полив.
Сергей Довгалюк