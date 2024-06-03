Не хватило мощности: почему были проблемы с водой в Строителе

К примеру, от жителей Строителя поступило 48 обращений за наделю. Чтобы нормализовать ситуацию водоканал проводит ежедневную регулировку системы для перераспределения ресурса. А чтобы окончательно решить ситуацию с нехваткой мощностей минЖКХ области разрабатывает проектную документацию на строительство нового водозабора в Строителе. Начнут строить объект в 2024 году, а в эксплуатацию его введут в 2025 году.