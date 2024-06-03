Из-за отъезда людей из Белгорода лишнюю воду из города распределяют в район

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В период жаркой погоды в области были включены почти все скважины. Так, в Белгородском районе ввели в эксплуатацию 242 скважины из 244 имеющихся. В Старооскольском горокруге — 141 скважина.
Дополнительно регулировалась запорная арматура, чтобы распределить воду туда, куда она не доходит из-за запора или рельефа местности. Были задействованы и другие методы.
«Также из-за небольшого оттока населения из Белгорода у нас высвободились ресурсы, и благодаря существующим трубопроводам мы направляли воду с водозаборов Белгорода в те районы, где особая была нехватка воды. В Репное, в Таврово, в Северный и в Новосадовый», — сообщил Андрей Колесников.
30 мая жители Стрелецкого жаловались на отсутствие воды. В Белоблводоканале сообщили, что подачи не было почти пять дней из-за поломки насоса. В целом губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что в Белгородской области проблемы с водой куда существеннее, чем в остальных регионах ЦФО.