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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Из-за отъезда людей из Белгорода лишнюю воду из города распределяют в район

Из-за отъезда людей из Белгорода лишнюю воду из города распределяют в район

3 июня 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил во время оперативного совещания с правительством Белгородской области исполняющий обязанности генерального директора водоканала Андрей Колесников.

В период жаркой погоды в области были включены почти все скважины. Так, в Белгородском районе ввели в эксплуатацию 242 скважины из 244 имеющихся. В Старооскольском горокруге — 141 скважина.

Дополнительно регулировалась запорная арматура, чтобы распределить воду туда, куда она не доходит из-за запора или рельефа местности. Были задействованы и другие методы.

«Также из-за небольшого оттока населения из Белгорода у нас высвободились ресурсы, и благодаря существующим трубопроводам мы направляли воду с водозаборов Белгорода в те районы, где особая была нехватка воды. В Репное, в Таврово, в Северный и в Новосадовый», — сообщил Андрей Колесников.

30 мая жители Стрелецкого жаловались на отсутствие воды. В Белоблводоканале сообщили, что подачи не было почти пять дней из-за поломки насоса. В целом губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что в Белгородской области проблемы с водой куда существеннее, чем в остальных регионах ЦФО.

В Стрелецком Белгородского района проблемы с водой были из-за обстрела
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