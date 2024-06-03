Из-за отъезда людей из Белгорода лишнюю воду из города распределяют в район

30 мая жители Стрелецкого жаловались на отсутствие воды. В Белоблводоканале сообщили, что подачи не было почти пять дней из-за поломки насоса. В целом губернатор Вячеслав Гладков отмечал, что в Белгородской области проблемы с водой куда существеннее, чем в остальных регионах ЦФО.