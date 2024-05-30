Жители белгородского села жалуются на отключение воды

Жители Стрелецкого 73/1 пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на то, что у них нет воды. По словам местных жителей, такая ситуация уже наблюдается около пяти дней. У некоторых полностью отсутствует вода, а у других она появляется периодически, но идёт с плохим напором.