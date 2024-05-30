Жители белгородского села жалуются на отключение воды

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Жители Стрелецкого 73/1 пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на то, что у них нет воды. По словам местных жителей, такая ситуация уже наблюдается около пяти дней. У некоторых полностью отсутствует вода, а у других она появляется периодически, но идёт с плохим напором.
Жители села думают, что проблема связана с экономией со стороны регионального оператора водоснабжения, который, предположительно, не использует резервуары в полной мере.
«Очень хотелось бы, чтобы администрация и правоохранительные органы заметили все эти жалобы и как-то разобралась с тем, на каком основании производятся целенаправленные понижения давления и почему все ИЖС должны терпеть то, что такое будет длиться со слов ГУПа всё лето», — пишет местная жительница.
Белоблводоканал ответил на жалобы горожан, объяснив, что проблемы с водой возникли из-за поломки насоса. Водоканал сообщает, что наладить всё должны в ближайшее время.