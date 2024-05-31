Старооскольцам предложили бесплатную техническую воду

В последнее время от жителей Старооскольского горокруга начали поступать жалобы на проблемы с водоснабжением. Глава округа Андрей Чесноков уточняет, что в этом году дачно-огородный сезон стартовал раньше, растениям из-за жаркой погоды необходим полив. Но из-за того, что участки поливаются в основном питьевой водой, резервуары не успевают пополняться. Расход превысил объём жидкости, которую водоканал извлекает на водозаборах.