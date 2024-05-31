Старооскольцам предложили бесплатную техническую воду

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В последнее время от жителей Старооскольского горокруга начали поступать жалобы на проблемы с водоснабжением. Глава округа Андрей Чесноков уточняет, что в этом году дачно-огородный сезон стартовал раньше, растениям из-за жаркой погоды необходим полив. Но из-за того, что участки поливаются в основном питьевой водой, резервуары не успевают пополняться. Расход превысил объём жидкости, которую водоканал извлекает на водозаборах.
Из-за этого давление в трубах по вечерам и ночью снизили.
Спрогнозировать, сколько продлится ситуация, пока трудно. Из практики прошлых лет — основная нагрузка на сети сохранялась в течение июня, когда осуществлялся полив на участках. В июле проблема не была уже такой острой.
Андрей Чесноков
Глава округа также отметил, что пока температура воздуха высокая, водоканал будет снижать давление по ночам.
Чтобы решить проблему, сейчас обговаривается вопрос с дополнительным водозабором.
Старооскольцев также призывают не использовать питьевую воду для полива. Местным жителям рекомендуют поставить специальные ёмкости, которые можно заполнить технической водой. Её привозят бесплатно.
Недавно мы уже писали о жалобах старооскольцев на нехватку воды. Местные жители рассказывали о слабом напоре в домах.