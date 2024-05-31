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Чесноков предложил старооскольцам поливать огороды бесплатной технической водой

Старооскольцам предложили бесплатную техническую воду

31 мая 2024, 09:50
Фото: 1MI

Чесноков предложил старооскольцам поливать огороды бесплатной технической водой

Дело в том, что из-за большого потребления питьевой воды для полива, в городе не успевают пополняться резервуары. Местным жителям предложили поливать участки технической водой. О ситуации с водой рассказал глава округа Андрей Чесноков.
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Вода

В последнее время от жителей Старооскольского горокруга начали поступать жалобы на проблемы с водоснабжением. Глава округа Андрей Чесноков уточняет, что в этом году дачно-огородный сезон стартовал раньше, растениям из-за жаркой погоды необходим полив. Но из-за того, что участки поливаются в основном питьевой водой, резервуары не успевают пополняться. Расход превысил объём жидкости, которую водоканал извлекает на водозаборах.

Из-за этого давление в трубах по вечерам и ночью снизили.

Спрогнозировать, сколько продлится ситуация, пока трудно. Из практики прошлых лет — основная нагрузка на сети сохранялась в течение июня, когда осуществлялся полив на участках. В июле проблема не была уже такой острой.
Андрей Чесноков

Глава округа также отметил, что пока температура воздуха высокая, водоканал будет снижать давление по ночам.

Чтобы решить проблему, сейчас обговаривается вопрос с дополнительным водозабором.

Старооскольцев также призывают не использовать питьевую воду для полива. Местным жителям рекомендуют поставить специальные ёмкости, которые можно заполнить технической водой. Её привозят бесплатно.

Недавно мы уже писали о жалобах старооскольцев на нехватку воды. Местные жители рассказывали о слабом напоре в домах.

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