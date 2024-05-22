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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Жители Старого Оскола пожаловались на нехватку воды

«Днём нельзя помыть посуду. Вечером детей не искупать»: Белгородцы — о нехватке воды

22 мая 2024, 14:23
Фото: 1MI

Жители Старого Оскола пожаловались на нехватку воды

Жалоба местной жительницы появилась под постом губернатора. Ситуацию прокомментировал водоканал.
Сюжет
Вода

К властям обратилась жительница Старого Оскола Елена. Женщина пожаловалась на слабый напор воды в домах.

«Воды не хватает. Лето начинается. Днём уже невозможно помыть посуду. Вечером детей не искупать. Что дальше будет, страшно подумать. Опять начинаются отписки местной власти. Люди страдают <…> Ночью отключать воду, чтобы набрать резервуар? Это решение? Насосы не справляются. Нужны новые мощности», — пишет Елена.

В водоканале разъяснили, что ночью в связи с низким уровнем запаса воды в городских резервуарах пришлось снизить давления в системе водоснабжения северо-восточной части города.

«На верхних этажах многоквартирных домов и на участках ИЖС, расположенных в верхних точках рельефа, снижение давления может быть вплоть до полного отсутствия воды», — уточнили в водоканале.

Сейчас специалисты постепенно повышают давление в системе и проводят дополнительную проверку насосных станций и сетей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Водоканал#Новости Старого Оскола#Жалоба#Белгород
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