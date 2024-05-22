«Днём нельзя помыть посуду. Вечером детей не искупать»: Белгородцы — о нехватке воды

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
К властям обратилась жительница Старого Оскола Елена. Женщина пожаловалась на слабый напор воды в домах.
«Воды не хватает. Лето начинается. Днём уже невозможно помыть посуду. Вечером детей не искупать. Что дальше будет, страшно подумать. Опять начинаются отписки местной власти. Люди страдают <…> Ночью отключать воду, чтобы набрать резервуар? Это решение? Насосы не справляются. Нужны новые мощности», — пишет Елена.
В водоканале разъяснили, что ночью в связи с низким уровнем запаса воды в городских резервуарах пришлось снизить давления в системе водоснабжения северо-восточной части города.
«На верхних этажах многоквартирных домов и на участках ИЖС, расположенных в верхних точках рельефа, снижение давления может быть вплоть до полного отсутствия воды», — уточнили в водоканале.
Сейчас специалисты постепенно повышают давление в системе и проводят дополнительную проверку насосных станций и сетей.