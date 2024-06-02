Журналисты выяснили, кому помешал глава Дирекции железнодорожных вокзалов Геворкян

Как ни странно, далеко не все восприняли произошедшие перемены положительно. Это объясняется тем, что кормушка для многих закрылась. Почти все «лишние руки», «черные схемы», «мафиозные компании» перестали существовать. Но, увы, тех, кто выражает недовольство нововведениями, все еще много. И они по-прежнему жаждут найти нового руководителя, с которым можно было бы легко договориться.