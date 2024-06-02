Журналисты выяснили, кому помешал глава Дирекции железнодорожных вокзалов Геворкян

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Нониашвили является подозреваемым по делу о получении взятки от ООО «Бросок» за «беспрепятственное подписание актов приема-сдачи и за ускорение оплаты». Размер переданной ему суммы составляет 17 млн рублей.
Как сообщают newizv.ru, Геворкяна назначили на новую должность в 2019 году, когда бывший куратор вокзалов покинул свой пост. Став новым вокзальным куратором, Геворкян зарекомендовал себя как руководитель, который заставляет трудиться и двигаться вперёд.
После обновления, проведенного на ряде крупных железнодорожных вокзалов, инфраструктура зданий была модернизирована с учетом потребностей маломобильных клиентов.
С конца 2019 года в РЖД производится модернизация залов ожидания. Вместо старых сидений устанавливают современные посадочные места, оборудованные зарядками для гаджетов. Кроме того, на вокзалах открываются автоматические камеры хранения нового образца с современной технологией обслуживания без участия персонала. Такая возможность не предоставлялась пассажирам ранее.
В числе важных результатов модернизации пассажиры часто называют бесплатный туалет на вокзале. Ранее заведениями подобного рода заправляла «мафия», и всем пассажирам приходилось искать по 10–15 рублей для посещения мест общего пользования или выбирать альтернативные варианты. В настоящее время данный анахронизм устранен.
Как ни странно, далеко не все восприняли произошедшие перемены положительно. Это объясняется тем, что кормушка для многих закрылась. Почти все «лишние руки», «черные схемы», «мафиозные компании» перестали существовать. Но, увы, тех, кто выражает недовольство нововведениями, все еще много. И они по-прежнему жаждут найти нового руководителя, с которым можно было бы легко договориться.