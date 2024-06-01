Трава загорелась после атаки дрона в Белгородской области

Шесть населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область. Помимо Графовки, по которой и нанесли удар, без света временно остаются жители посёлка Прилесье, сел Демидовка, Поповка, Романовка и Репяховка. Восстановление начнётся после согласования с Минобороны РФ.