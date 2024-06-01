Трава загорелась после атаки дрона в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В результате взрыва произошло возгорание сухой травы на площади 100 кв. м. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания был ликвидирован, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Шесть населённых пунктов остались без света после атаки ВСУ на Белгородскую область. Помимо Графовки, по которой и нанесли удар, без света временно остаются жители посёлка Прилесье, сел Демидовка, Поповка, Романовка и Репяховка. Восстановление начнётся после согласования с Минобороны РФ.
Также село Мокрая Орловка Грайворонского горокруга ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона, а село Беленькое Борисовского района обстреляли. Пострадавших нет