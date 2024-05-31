Взрослые дети не работают и живут с родителями: что предпринять

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Как действовать, когда взрослый ребенок остается в родительском доме, не пытаясь начать собственную жизнь, хотя ему давно пора встать на путь самостоятельности, информирует newia.
Во-первых, важно разобраться, так ли вам тяжело делить кров с ребенком или желание отправить его во взрослую жизнь связано с уверенностью, что так положено? Если вы счастливы вместе, то спешить разъезжаться вовсе не стоит.
Если ребенок и сам не прочь начать самостоятельную жизнь, но пока не зарабатывает на съем жилья, нет смысла торопить его покинуть дом. Лучше помочь с поиском работы и оплатой квартиры.
Если ребенок не покидает дом из нежелания терять привычный комфорт, следует осторожно предупредить его о своевременности сепарации с точки зрения развития личности.
Если ребенок не решается начать жить отдельно, потому что привык к родительской защите и опеке, самое время дать ему понять, что он уже взрослый и вполне способен решать многие задачи сам — не хуже, а то и лучше родителей.
Главное, чтобы дети понимали: у них есть семья, которая всегда готова помочь. Но, несмотря на это, сепарироваться стоит, потому что именно с сепарации начинается самореализация.