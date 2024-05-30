В РФ открываются модельные библиотеки

Одна из таких библиотек открылась в п. Каланчак Херсонской области. В поселке проживает 6 тысяч человек. Из них читателем библиотеки является каждый десятый. В текущем году в библиотеке обновили книжный фонд — появились книги на русском языке. Наибольшим спросом среди читателей пользуется история России. Также популярными являются книги по географии, детективы, любовные романы и русская классика. Еще недавно посетителями этой библиотеки были преимущественно люди в возрасте, однако сегодня сюда ходит молодежь и дети.