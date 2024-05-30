В РФ открываются модельные библиотеки

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Published Сегодня, 11:00
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Как пишет newkhakasiya.online, на сегодняшний день в России начинают работать библиотеки нового формата, оснащенные современной техникой, с собственным арт-пространством и обновленным фондом книг. На базе таких объектов проводятся мастер-классы и тематические курсы. Каждый объект имеет индивидуальный проект, а все услуги оказываются на безвозмездной основе.
Одна из таких библиотек открылась в п. Каланчак Херсонской области. В поселке проживает 6 тысяч человек. Из них читателем библиотеки является каждый десятый. В текущем году в библиотеке обновили книжный фонд — появились книги на русском языке. Наибольшим спросом среди читателей пользуется история России. Также популярными являются книги по географии, детективы, любовные романы и русская классика. Еще недавно посетителями этой библиотеки были преимущественно люди в возрасте, однако сегодня сюда ходит молодежь и дети.
Еще одна модельная библиотека открылась в Самаре. На протяжении года шло ее переоборудование. Ремонт и оснащение помещений проводились по концепции «классика плюс современность». Отличительная особенность Центральной городской библиотеки им. Н. К. Крупской — арт-объекты, которые выполнены по чертежам Леонардо да Винчи. Объект оснащен электронным терминалом, используя который читатели могут самостоятельно искать, заказывать и сдавать книги.
Подобная библиотека работает и в п. Новольвовск Тульской области. В поселке живут 1324 человека, а Новольвовскую сельскую библиотеку № 7 посещает более полутора тысяч читателей. Это объясняется тем, что в поселок приезжают жители окрестных городов и сел. Посетителей привлекают современное оборудование объекта, уютные помещения и культурные мероприятия. В просторном холле библиотеки оборудовали арт-пространство, где организуются выставки художников. Также в большом зале появился шлем виртуальной реальности, используя который посетители объекта могут совершать прогулки в космосе или погружаться на дно океана.