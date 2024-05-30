Ставка НДФЛ может составить до 22%: что известно о новых предложениях Минфина РФ?

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В настоящее время большинство доходов облагается одной ставкой в размере 13%, а для тех, чей заработок превышает 5 млн рублей в год, — 15%. Однако Минфин предлагает ввести ещё три варианта ставок: 18, 20 и 22%.
Итак, предложения Минфина выглядят так:
Специалисты отметили, что повышенной ставкой будет облагаться только превышение над указанными порогами. То есть, те, чья ставка ранее была 13%, а теперь стала 15%, переплатят только одну тысячу рублей. Такое нововведение может затронуть только 2 млн человек — именно столько россиян зарабатывают более 2,4 млн рублей в год.
Старая ставка в 13% останется у участников СВО: речь идёт о тех денежных средствах, которые военные получают дополнительно в связи с участием в специальной военной операции.
Для семей, у которых двое или больше детей и чей доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, ставка и вовсе составит всего 6%. Они будут уплачивать 13%, однако 7% им будут возвращать. Такая возможность коснётся всех, чей доход на всю семью не превышает 106 тысяч рублей.
Налоговым вычетом по НДФЛ также смогут воспользоваться участники ГТО, а также все россияне при прохождении диспансеризации: работодатель может учесть это при начислении заработной платы.
Министры добавили, что НДФЛ вычитать из пассивных доходов хоть и не планируется, но общее количество доходов всё же сыграет роль при выборе ставки. В то же время максимальная ставка составит 15% для тех, кому хороший доход приносят банковские вклады, ценные бумаги и доли, а также недвижимость.
За акции и доли НДФЛ не придётся уплачивать, если доходы налогоплательщика не превышают 50 млн рублей в год.
Предполагается, что изменения в законодательстве не коснутся самозанятых. Они также продолжат платить налоги по льготным ставкам: 4% доходов от физлиц и 6% доходов от индивидуальных предпринимателей и организаций.
Полученные от россиян денежные средства планируется направить на социальную и экономическую сферы страны: развить семейные и карьерные национальные проекты, улучшить дорожную инфраструктуру и строительство жилья, больше денег вложить в развитие бизнеса, технологий и науки, а также заняться улучшением социальных объектов.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уже идёт активное обсуждение налоговых изменений. О введении прогрессивной шкалы НДФЛ спорят не только депутаты и руководство Государственной Думы, но и эксперты и специалисты из правительства.
Представитель Кремля отметил, что такая инициатива очень востребована, именно поэтому ей уделяют особое внимание.
В случае принятия целого пакета новые поправки в закон о бюджете затронут минимум 2024–2026 годы.
Кроме этого, в правительстве начали обсуждать возможность введения налогового вычета лицам, чей годовой доход не превышает 360 тысяч рублей — это не более 30 тысяч рублей в месяц. В настоящий момент в такой ситуации находится минимум 13,5 млн человек. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий добавил, что новый налоговый вычет будет как тринадцатая зарплата.
Также больше людей смогут получить ежемесячный налоговый вычет на несовершеннолетних детей: пороговый доход может вырасти с 350 тысяч до 500 тысяч рублей.