Ставка НДФЛ может составить до 22%: что известно о новых предложениях Минфина РФ?

Для семей, у которых двое или больше детей и чей доход не превышает полуторакратного прожиточного минимума в месяц, ставка и вовсе составит всего 6%. Они будут уплачивать 13%, однако 7% им будут возвращать. Такая возможность коснётся всех, чей доход на всю семью не превышает 106 тысяч рублей.