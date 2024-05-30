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Published Сегодня, 11:46

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Фейки

«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода

30 мая 2024, 11:46
Фото: 1MI
Фейки

Фейковый директор школы в Белгороде отказался от путёвок для детей

Депутат белгородского горсовета и директор школы №42 Николай Бутов якобы отказался от бесплатных мест в лагере для белгородских детей, заявив, что ему некогда заниматься «какими-то детьми». По крайней мере, так сообщили Бел.Ру. Наша журналистка узнала подробности. Как оказалось — это всё фейк.
Сюжет
Дети

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Николай Бутов в разговоре с якобы администратором одного из детских лагерей в Подмосковье категорически отказался от предложения девушки предоставить для белгородских детей более сотни бесплатных свободных мест.

Женщина, написавшая в редакцию Бел.Ру, сообщила об этом так:

«Депутат Белгородского городского совета и по совместительству директор школы №42 Николай Бутов ясно дал понять, что интересы „каких-то там детей“ у него не в приоритете».

Как слышно в предоставленной ею же редакции Бел.Ру записи телефонного звонка, директор школы №42 заявляет следующее:

«Я вам по правде скажу, с этим столько заморочек: родителей оповестить, детей собрать, отправить. <…> По-вашему, мне заняться нечем? Вы мне предлагаете всё бросить и заниматься какими-то детьми? Не звоните мне больше!»

Интересно, что запись оформлена в формате видео с монтажом. Источник обратившаяся не указала. На вопросы о номере телефона и названия лагеря она ответила, что, «если вы намекаете на то, что это я звонила, то это не так».

«На сайте школы же есть даже. Звоните на здоровье», — написала она.

От дальнейших вопросов об источнике и т. д. обратившаяся тактично «увернулась». Николай Бутов на вопрос о произошедшем ответил журналистке Бел.Ру, что новости об этом и сам видел в Telegram-каналах, а, со слов мужчины, отправка белгородских детей в лагеря других регионов происходит централизованно. Напрямую никто не связывался.

«Все предложения, которые были, доведены до родителей. Кто хотел, тот ехал, кто-то отказывался, кого-то место не устраивало», — поясняет он.
Запись разговора по отправке детей в лагерь
Видео: Bel.ru

После прослушивания записи, которой поделилась журналистка Бел.Ру с директором школы №42 Бутовым, он ответил, что запись является фейковой:

«Добрый день. Запись разговора — фейк. Голос не мой, сам разговор очень странный. Всегда в подобных случаях обращаюсь к вышестоящему руководству, и вопросы решаются исключительно в интересах детей. Даже не представляю, зачем распространять такую информацию».

Напомним, что при обстреле ВСУ Белгорода 15 февраля Николай Бутов, руководитель школы под номером 42, оказал первую помощь пострадавшим. На данный момент готовят необходимые документы для предоставления его к государственной награде.

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