«Всё теперь хорошо»: белгородские мамы рассказали, как живут их дети в Дагестане

Одна из родительниц, которая поехала вместе со своим детьми, рассказала, что им всё нравится. Галина Геннадьевна поделилась, что есть небольшие замечания, но они совсем некритичны и не доставляют больших неудобств. Это касается некоторых проблем с горячей водой и отопительным сезоном, из-за чего «жарко спать». В Белгородской области есть такие же проблемы.