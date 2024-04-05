«Всё теперь хорошо»: белгородские мамы рассказали, как живут их дети в Дагестане

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Белгородских детей продолжают вывозить с территории Белгородской области ради их безопасности. Юные белгородцы временно отправляются в регионы, где смогут чувствовать себя намного спокойнее. Несколько групп поехали в Дагестан.
Одна из родительниц, которая поехала вместе со своим детьми, рассказала, что им всё нравится. Галина Геннадьевна поделилась, что есть небольшие замечания, но они совсем некритичны и не доставляют больших неудобств. Это касается некоторых проблем с горячей водой и отопительным сезоном, из-за чего «жарко спать». В Белгородской области есть такие же проблемы.
«В целом, всё хорошо. Замечаний и нареканий от родителей нет. Детям немного не нравится режим. Например, что им нельзя иметь телефон на уроках. Все предупреждены и с этим всё-таки согласны — чтобы были такие режимные моменты», — делится белгородка.
Впечатления у детей и родителей положительные. Взрослые рады и считают главным то, что дети теперь спят спокойно, не боятся, «не прячутся по подвалам».
«Видно было в первый день пребывания, что они на нервах, на переживаниях. У всех же подключены уведомления в Telegram. И когда он „пищал“, они смотрели по сторонам, не знали, куда им бежать, куда деться. Воспитатели отключили уведомления ради спокойствия и убедили их, что всё теперь хорошо, здесь спокойно», — рассказывает Галина Геннадьевна.
Ребятам сложно перестроиться после напряжённой обстановки на более мирную и спокойную, признаёт женщина. Всё, что нужно, белгородцам предоставляют. Это касается и информации, и необходимых вещей, средств гигиены.
«У кого-то тапочек не было. Привезли целых два пакета. Футболки, носки, бельё. Всё необходимое готовы предоставить. Хоть дети и ехали собранные. Родители это ценят. Пишут положительные отзывы. Дети очень благодарны, здесь их оберегают», — делится впечатлениями мама прибывших в Дагестан детей.
Родители и сопровождающие белгородских ребят также поделились фотографиями. Дети ходили на прогулку к морю.
Ещё одна родительница, Людмила Александровна, рассказала, что утром 29 марта в лагерь приехали 256 детей и больше 20 сопровождающих их взрослых.
«Дети чувствуют себя очень хорошо. Один ребёнок находится в медизоляторе, т. к. вчера днём у него поднялась температура. В лагере есть медкабинет со всеми необходимым. Впечатления от лагеря только самые прекрасные. Работники лагеря открытые, позитивные люди, готовы прийти на помощь в любой момент. С детьми круглосуточно находятся вожатые, там за каждым отрядом закреплено по два человека. И в лагере остаются также сопровождающие учителя, которые приехали с ребятами», — пишет журналистке Бел.Ру белгородка.
Женщина делится, что там есть и школа, а занятия у ребят начались 1 апреля. С 1 по 9 классы учатся очно. Уроки проводят учителя из местных школ. А вот 10 и 11 классы учатся дистанционно. Некоторые занимаются по видеосвязи со своими преподавателями из Белгородской области.
«Недавно в лагерь приезжала филармония, театр со спектаклем „Кот в сапогах“. С ребятами проводят очень много мероприятий».
Дети уже пообщались с психологами. Они поговорили с ними, получили рекомендации по тому, как справляться со своими беспокойствами. В школе тоже работает психолог и социальный педагог, которые им помогают.
А вот так дети из Белгородской области проводят время на уроках и в лагере.
Родители и сопровождающие ребят поделились и видеоматериалами, где и как юные белгородцы проводят время в Дагестане. Рисуют мелками на асфальте:
Играют и занимаются спортом:
Танцуют и поют:
Всего из Белгорода и Белгородской области выехало уже 7387 детей. За пределы региона для безопасности отправят ещё полторы тысячи юных белгородцев. Дети гостят в 25 регионах России. Они отправились в Тамбовскую, Калужскую, Московскую, Тульскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Дагестан, Ставропольский край, Крым и другие места.
К тому же, выехавших за пределы Белгородской области ребят планируют оставить в этих регионах до конца учебного года, чтобы обеспечить для них большую безопасность и спокойную обстановку для того, чтобы получать образование.