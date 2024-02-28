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Обстрел Белгорода 15 февраля

Директора белгородской школы №42 представят к госнаграде

28 февраля 2024, 18:41
Фото: 1MI
Обстрел Белгорода 15 февраля

В Белгороде директора школы №42 представят к госнаграде

Директор школы №42 Николай Бутов оказал первую медицинскую помощь пострадавшим белгородцам при атаке ВСУ, провёл собрание с коллегами по поводу улучшения системы безопасности для учащихся и готовят документы на предоставление государственной награды.

Николай Бутов, директор школы №42, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим белгородцам при атаке ВСУ Белгорода 15 февраля. Мужчина имеет медицинское образование и смог помочь людям, получившим травмы. В тот же день мужчина провёл в образовательном учреждении собрание с коллегами по поводу модификации и улучшения системы безопасности для учащихся, что также отмечал губернатор Белгородской области.

«То, что делает он, подаёт пример всем учителям и коллективу собственной школы. сплачивает их, ищет постоянно пути решения проблем и понимает, что для этого нужно делать. Николай Петрович, конечно, красавец», — отозвался Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что на данный момент готовят документы на предоставление государственной награды. Глава региона уверен, что данную инициативу поддержат.

Напомним, что 15 февраля ВСУ обстреляли жилой район Белгорода. В результате этого удара погибли шесть человек, включая маленькую девочку возрастом год. Ещё 20 жителей Белгорода получили ранения, и некоторые из них находятся в критическом состоянии. Последние доступные данные о произошедшем писали журналисты Бел.Ру.

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