Директора белгородской школы №42 представят к госнаграде

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:43
Updated Сегодня, 18:43
Николай Бутов, директор школы №42, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим белгородцам при атаке ВСУ Белгорода 15 февраля. Мужчина имеет медицинское образование и смог помочь людям, получившим травмы. В тот же день мужчина провёл в образовательном учреждении собрание с коллегами по поводу модификации и улучшения системы безопасности для учащихся, что также отмечал губернатор Белгородской области.
«То, что делает он, подаёт пример всем учителям и коллективу собственной школы. сплачивает их, ищет постоянно пути решения проблем и понимает, что для этого нужно делать. Николай Петрович, конечно, красавец», — отозвался Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил, что на данный момент готовят документы на предоставление государственной награды. Глава региона уверен, что данную инициативу поддержат.
Напомним, что 15 февраля ВСУ обстреляли жилой район Белгорода. В результате этого удара погибли шесть человек, включая маленькую девочку возрастом год. Ещё 20 жителей Белгорода получили ранения, и некоторые из них находятся в критическом состоянии. Последние доступные данные о произошедшем писали журналисты Бел.Ру.