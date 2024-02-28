Директора белгородской школы №42 представят к госнаграде

Николай Бутов, директор школы №42, оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим белгородцам при атаке ВСУ Белгорода 15 февраля. Мужчина имеет медицинское образование и смог помочь людям, получившим травмы. В тот же день мужчина провёл в образовательном учреждении собрание с коллегами по поводу модификации и улучшения системы безопасности для учащихся, что также отмечал губернатор Белгородской области.