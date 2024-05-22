Мошенники расклеивают в Белгороде объявления о выступлении Гуфа в стриптиз-баре

Ещё один способ нажиться придумали мошенники в Белгороде, расклеивая объявления. Так, в них указано, что 28 мая в одном из стриптиз-баров города будет выступать исполнитель Гуф. А рядом размещён QR-код для покупки билета. Опровержение фейку клуб дал в своих социальных сетях.