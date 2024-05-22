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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:11

Мошенничество

Мошенники расклеивают в Белгороде объявления о выступлении Гуфа в стриптиз-баре

22 мая 2024, 16:09
Фото: Социальные сети бара
Мошенничество
Мошенники в Белгороде расклеивают объявления о выступлении Гуфа в местном стриптиз-баре, прикрепляя QR-код для оплаты билетов, однако клуб опроверг данную информацию, уверяя, что на их сцене выступают только девушки.

Ещё один способ нажиться придумали мошенники в Белгороде, расклеивая объявления. Так, в них указано, что 28 мая в одном из стриптиз-баров города будет выступать исполнитель Гуф. А рядом размещён QR-код для покупки билета. Опровержение фейку клуб дал в своих социальных сетях.

«В Белгороде мошенники расклеивают объявления и зовут на концерт Гуфа <…>. Не переходите по QR-коду — это развод. На сцене выступают только девушки», — появился пост в Telegram-канале стриптиз-клуба.

Ранее мошенник развёл на один миллион рублей 48-летнюю преподавательницу белгородского ВУЗа, заявив, что на её имя пытаются оформить кредит. Белгородка знала о подобном способе мошенничества, но поверила мужчине из-за «убедительности и солидности».

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