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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Дрон-камикадзе угодил в машину и трактор в белгородском приграничье

Дрон-камикадзе угодил в машину и трактор в белгородском приграничье

30 мая 2024, 15:26
Среди мирных жителей никто не пострадал. Однако машина сгорела. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Дрон-камикадзе атаковал хутор Климовое в Борисовском районе. Никто не пострадал, но есть разрушения. 

Пострадал легковой автомобиль. Он был припаркован около поля, где проводились сельскохозяйственные работы. В результате взрыва машина полностью сгорела. 

Также осколки угодили в колесо трактора. 

Напомним, сегодня дрон-камикадзе также атаковал ещё один населённый пункт в Борисовском районе. Пострадали две женщины. Им оказали помощь на месте. 

Также в селе зафиксировали разрушения. В доме выбило окна. Там же посекло фасад, крышу и веранду. 

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