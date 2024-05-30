Дрон-камикадзе угодил в машину и трактор в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Дрон-камикадзе атаковал хутор Климовое в Борисовском районе. Никто не пострадал, но есть разрушения.
Пострадал легковой автомобиль. Он был припаркован около поля, где проводились сельскохозяйственные работы. В результате взрыва машина полностью сгорела.
Также осколки угодили в колесо трактора.
Напомним, сегодня дрон-камикадзе также атаковал ещё один населённый пункт в Борисовском районе. Пострадали две женщины. Им оказали помощь на месте.
Также в селе зафиксировали разрушения. В доме выбило окна. Там же посекло фасад, крышу и веранду.