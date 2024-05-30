ВСУ повторно атаковали белгородскую заправочную станцию, есть раненый

Когда дрон упал и сдетонировал, пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и ног. Пострадавшего доставили в грайворонскую больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На самой заправочной станции выбиты стёкла, повреждены навес и фасад, легковой автомобиль и трактор.