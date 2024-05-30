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ВСУ повторно атаковали белгородскую заправочную станцию, есть раненый

ВСУ повторно атаковали белгородскую заправочную станцию, есть раненый

30 мая 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ дважды атаковали с помощью дронов заправочную станцию в селе Замостье. Пострадал мирный житель, повреждены навес, фасад заправки, легковой автомобиль и трактор, сообщает Вячеслав Гладков.

ВСУ дважды атаковали с помощью беспилотников заправочную станцию, которая находится на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа.

Когда дрон упал и сдетонировал, пострадал мирный житель. У мужчины закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения лица и ног. Пострадавшего доставили в грайворонскую больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. На самой заправочной станции выбиты стёкла, повреждены навес и фасад, легковой автомобиль и трактор.

При повторной атаке дрон повредил одну из заправочных колонок, но возгорания не было. Сообщается, что на место происшествия прибыли оперативные службы.

Вчера, 29 мая, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль на дороге под Белгородом.

В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ
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