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Published Сегодня, 15:11

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Updated Сегодня, 15:13

ВСУ обстреляли белгородское село Байцуры

ВСУ обстреляли белгородское село Байцуры

29 мая 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
Повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия. На окраине села загорелась сухая трава, сообщил Вячеслав Гладков.

29 мая под обстрел ВСУ попало село Байцуры Борисовского района. Никто не пострадал. Разрушения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия. Там посекло осколками кровлю здания, ограждение и две единицы спецтехники.

Кроме того, на окраине населённого пункта загорелась сухая трава. Добровольная пожарная дружина ликвидировала очаг возгорания.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что под атаку ВСУ также попали хутор Стадников, Шебекино и Новая Таволжанка. В хуторе пострадала женщина. Женщину с ранением в висок отвезли в больницу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Обстрелы
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