ВСУ обстреляли белгородское село Байцуры

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
29 мая под обстрел ВСУ попало село Байцуры Борисовского района. Никто не пострадал. Разрушения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия. Там посекло осколками кровлю здания, ограждение и две единицы спецтехники.
Кроме того, на окраине населённого пункта загорелась сухая трава. Добровольная пожарная дружина ликвидировала очаг возгорания.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, что под атаку ВСУ также попали хутор Стадников, Шебекино и Новая Таволжанка. В хуторе пострадала женщина. Женщину с ранением в висок отвезли в больницу.