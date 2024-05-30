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ВСУ атаковали село Муром Белгородской области

ВСУ атаковали село под Белгородом. Что известно о последствиях?

30 мая 2024, 13:49
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ атаковали село Муром Белгородской области

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском городском округе, есть повреждения жилого дома и линии газоснабжения. Подробности сообщает Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали из РЗСО село Муром Шебекинского городского округа.

Сообщается, что жертв среди местного населения нет. Но выбиты оконные стёкла в жилом доме на веранде и в хозяйственных постройках. Также получила повреждения линия газоснабжения.

Сейчас на месте продолжают работать оперативные и аварийные службы, а также ведётся осмотр территории.

Вчера стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз и сбросили взрывные устройства с БПЛА. Пострадал один мирный житель, он получил осколочное ранение левого бедра. Мужчина самостоятельно сумел добраться до медицинского учреждения. Также зафиксировали разрушения в посёлках Таврово, Дубовом, Октябрьским, Разумном и Майском.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Белгород
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