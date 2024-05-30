ВСУ атаковали село под Белгородом. Что известно о последствиях?

Вчера стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз и сбросили взрывные устройства с БПЛА. Пострадал один мирный житель, он получил осколочное ранение левого бедра. Мужчина самостоятельно сумел добраться до медицинского учреждения. Также зафиксировали разрушения в посёлках Таврово, Дубовом, Октябрьским, Разумном и Майском.