ВСУ атаковали село под Белгородом. Что известно о последствиях?

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
ВСУ атаковали из РЗСО село Муром Шебекинского городского округа.
Сообщается, что жертв среди местного населения нет. Но выбиты оконные стёкла в жилом доме на веранде и в хозяйственных постройках. Также получила повреждения линия газоснабжения.
Сейчас на месте продолжают работать оперативные и аварийные службы, а также ведётся осмотр территории.
Вчера стало известно, что ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз и сбросили взрывные устройства с БПЛА. Пострадал один мирный житель, он получил осколочное ранение левого бедра. Мужчина самостоятельно сумел добраться до медицинского учреждения. Также зафиксировали разрушения в посёлках Таврово, Дубовом, Октябрьским, Разумном и Майском.