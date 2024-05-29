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Более 80 раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

Более 80 раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

29 мая 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз, а также атаковали десятью дронами. Среди пострадавших есть один мирный житель, сообщает Вячеслав Гладков.

За прошлые сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз. Также с помощью БПЛА армия противника сбросила более 20 взрывных устройств, а регион подвергся атаке свыше 10 дронов.

Вячеслав Гладков сообщил, что по селу Щетиновка Белгородского района было сброшено шесть взрывных устройств, а один беспилотник упал с последующей детонацией. Известно о том, что пострадал мирный житель, который получил осколочное ранение левого бедра. Мужчине удалось самостоятельно добраться до больницы.

Сёла Красный Хутор, Толоконное, Петровка и Ясные Зори атаковали артиллерийскими снарядами и снарядами из РСЗО.

Были также зафиксированы разрушения в селе Таврово, посёлках Дубовое, Октябрьский, Разумное, Майский. По окраине села Новостроевка-Вторая было выпущено четыре минометных снаряда, в Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано семь прилётов, а на окраине села Староселье сдетонировал FPV-дрон. Среди мирного населения нет пострадавших.

Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУ
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