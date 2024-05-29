Более 80 раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

Вячеслав Гладков сообщил, что по селу Щетиновка Белгородского района было сброшено шесть взрывных устройств, а один беспилотник упал с последующей детонацией. Известно о том, что пострадал мирный житель, который получил осколочное ранение левого бедра. Мужчине удалось самостоятельно добраться до больницы.