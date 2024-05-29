Более 80 раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
За прошлые сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 раз. Также с помощью БПЛА армия противника сбросила более 20 взрывных устройств, а регион подвергся атаке свыше 10 дронов.
Вячеслав Гладков сообщил, что по селу Щетиновка Белгородского района было сброшено шесть взрывных устройств, а один беспилотник упал с последующей детонацией. Известно о том, что пострадал мирный житель, который получил осколочное ранение левого бедра. Мужчине удалось самостоятельно добраться до больницы.
Сёла Красный Хутор, Толоконное, Петровка и Ясные Зори атаковали артиллерийскими снарядами и снарядами из РСЗО.
Были также зафиксированы разрушения в селе Таврово, посёлках Дубовое, Октябрьский, Разумное, Майский. По окраине села Новостроевка-Вторая было выпущено четыре минометных снаряда, в Краснояружском районе на окраине села Поповка зафиксировано семь прилётов, а на окраине села Староселье сдетонировал FPV-дрон. Среди мирного населения нет пострадавших.