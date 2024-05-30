ВСУ обстреляли село Дорогощь в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Ночью 30 мая под обстрелом ВСУ оказалось село Дорогощь Грайворонского горокруга. Обошлось без пострадавших.
В населённом пункте повредилась линия электропередачи, без света частично остались жители сёл Дорогощь и Смородино.
К устранению последствий аварийные бригады должны были приступить после согласования с Минобороны РФ.
Вечером 29 мая село Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга атаковали два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадал фельдшерско-акушерский пункт. В посёлке Доброполье был прилёт около дома. Повреждена труба газопровода.