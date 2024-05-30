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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

ВСУ обстреляли село Дорогощь в белгородском приграничье

ВСУ обстреляли село Дорогощь в белгородском приграничье

30 мая 2024, 06:28
Фото: 1MI
Это произошло минувшей ночью. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ночью 30 мая под обстрелом ВСУ оказалось село Дорогощь Грайворонского горокруга. Обошлось без пострадавших.

В населённом пункте повредилась линия электропередачи, без света частично остались жители сёл Дорогощь и Смородино.

К устранению последствий аварийные бригады должны были приступить после согласования с Минобороны РФ.

Вечером 29 мая село Новостроевка-Вторая Грайворонского горокруга атаковали два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадал фельдшерско-акушерский пункт. В посёлке Доброполье был прилёт около дома. Повреждена труба газопровода.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
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