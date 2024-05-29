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Published Вчера, 10:23

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СОГАЗу присвоен наивысший кредитный рейтинг АКРА

29 мая 2024, 10:23
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8KVEBJ
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) восьмой раз подряд присвоило АО «СОГАЗ» максимально возможный кредитный рейтинг AAA(RU). Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Агентство отмечает, что кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильными бизнес-профилем и финансовым профилем при качественном уровне управления.

По итогам 2023 года СОГАЗ остается лидером российского рынка страхования по объемам страховых премий и предоставляет страховую защиту крупнейшим российским компаниям. АКРА отмечает прочные рыночные позиции компании и высокие операционные показатели, а также определяет качество продуктового ряда СОГАЗа как высокое.

Аналитики обращают внимание на способность СОГАЗа удовлетворять потребности клиентов по защите от крупных имущественных рисков, а также накопленный опыт в корпоративном медицинском страховании.

Кроме того, АКРА позитивно оценило высокое качество активов компании, сильную позицию по ликвидности, а также структуру менеджмента и актуарную функцию компании.

АКРА полагает, что СОГАЗ способен сохранить как минимум среднерыночные темпы роста, удерживая существующую долю рынка. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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