СОГАЗу присвоен наивысший кредитный рейтинг АКРА

Posted Вчера, 10:23
Published Вчера, 10:23
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Агентство отмечает, что кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильными бизнес-профилем и финансовым профилем при качественном уровне управления.
По итогам 2023 года СОГАЗ остается лидером российского рынка страхования по объемам страховых премий и предоставляет страховую защиту крупнейшим российским компаниям. АКРА отмечает прочные рыночные позиции компании и высокие операционные показатели, а также определяет качество продуктового ряда СОГАЗа как высокое.
Аналитики обращают внимание на способность СОГАЗа удовлетворять потребности клиентов по защите от крупных имущественных рисков, а также накопленный опыт в корпоративном медицинском страховании.
Кроме того, АКРА позитивно оценило высокое качество активов компании, сильную позицию по ликвидности, а также структуру менеджмента и актуарную функцию компании.
АКРА полагает, что СОГАЗ способен сохранить как минимум среднерыночные темпы роста, удерживая существующую долю рынка. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга в ближайшие 12–18 месяцев.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.