Пять признаков того, что не стоит пренебрегать психотерапевтом

Posted Вчера, 19:19
Published Вчера, 19:19
Modified Вчера, 19:20
Updated Вчера, 19:20
Как понять, что визит к психологу откладывать нельзя, информирует «Новая Хакасия».
В Национальном институте психического здоровья США предупреждают: визит к психотерапевту может оказаться необходим для тех, кто столкнулся со следующими симптомами.
Подавленность и апатия не позволяют делать даже самые простые дела, хотя иногда симптомы выражены не так явно. Если плохое настроение сохраняется на протяжении длительного времени, это повод задуматься.
Рваный сон тоже может указывать на психологические проблемы. В норме человек должен отдыхать 7–9 часов сна в сутки. Если он уделяет сну заметно больше или меньше времени, стоит задуматься: а не депрессия ли у него?
Скачки аппетита могут быть вызваны нездоровым психологическим состоянием, равно как и потеря интереса к прошлым увлечениям, отказ от общения с близкими. Наконец, тревогу внушают мысли о саморазрушении: жажда смерти, пристрастие к алкоголю и другие вредные привычки, стремление причинить себе вред тоже могут говорить о проблемах с душевным состоянием.