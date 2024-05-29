Напоминает флаг Украины: Белгородцы спорят из-за цветов флага на крыше ТЦ

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Несколько дней назад к властям обратилась белгородка Виктория. Местная жительница написала, что на крыше «Семейного» расположены два флага, один из них напоминает флаг Украины, особенно на солнце.
«Это конечно не глобальная проблема в нашем городе, но неприятно. В живую прям сильно отдает жёлтым», — отметил Виктория.
Белгородцы в комментариях объяснили, что на крыше торгового центра вывешен флаг Белгорода.
«Белгород — это интересно» пишет, что изначально на комментарий ответили в мэрии и сообщили, что направят специалистов для проверки и обсудят этот вопрос с администрацией рынка. Однако позже комментарий был удалён.
Другие белгородцы возмутились: «Ну вот так не задумываясь над гардеробом, под таким углом зрения, выйдешь из дома в желтой футболке и джинсах. И что? Тоже сфотографируют и здесь разместят?».
Напомним, что несколько месяцев назад белгородцы возмущались цветами тентов на одном из домов в городе. Местный житель накрыл крышу автомобильными тентами жёлтого, голубого и белого цветов на время ремонта. Собственнику начали поступать угрозы. Мужчина перекрасил тент в другой цвет. Подробнее — в материале.
Летом прошлого года белгородцев удивило цветовое оформление плитки в подземке на «Родине». Там уложили плитку жёлто-голубого цвета. Позже выяснилось, что это была техническая ошибка — в переходе планировали выложить белую и синюю плитку. Известно, что плитку демонтировали.