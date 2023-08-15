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Новая плитка в подземном переходе на «Родине»

Возмущения белгородцев услышали? В подземке на «Родине» начали демонтаж плитки

15 августа 2023, 07:01
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Новая плитка в подземном переходе на «Родине»

В подземном переходе на «Родине» в Белгороде начали демонтаж плитки

Строители убирают жёлтую плитку. Фото опубликовал Telegram-канал «Белгород №1. Люди».

В подземном переходе на «Родине» в Белгороде начали демонтаж плитки. Ранее горожане удивились выбранному решению: пол решили сделать в жёлто-голубом цвете. Судя по фото с места, рабочие демонтируют жёлтую плитку.

Некоторые белгородцы уже высказались по этому поводу. В частности, что не стоило отходить от задумок проекта, чтобы потом не работать заново.

«Жалко, что люди столько трудились зря, потому что каким-то глупым руководителям показалось это правильным, а это совсем не лёгкий труд», — написал в комментариях горожанин.

Другие интересуются, за чьи деньги новую плитку перекладывают и почему ход работ никто не проконтролировал. Некоторые горожане не увидели в плитке ничего плохого.

«И жёлтые поля с голубым небом завесим, чтоб ни у кого припадков не случалось», — написала белгородка.

Впрочем, были и те, кого выбранные ранее цвета возмутили. Только на странице губернатора в соцсети накануне появилось несколько комментариев с просьбой объяснить цветовое решение. Ответов от чиновников на возмущения белгородцев не было.

Накануне горожан удивило цветовое решение по новой плитке. Люди поделились фотографиями в Сети. При этом белгородцы сами могли выбрать один из трёх похожих вариантов решений по переходу на «Родине». Предполагалось, что в проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. И, судя по фото, жёлтого цвета там не предполагалось.

Белгородцев удивило цветовое решение для плитки в подземке на «Родине»
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#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Белгород#Город#Плитка#Подземка#Родина#Переход#Новости Белгорода
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