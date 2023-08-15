Возмущения белгородцев услышали? В подземке на «Родине» начали демонтаж плитки

Накануне горожан удивило цветовое решение по новой плитке. Люди поделились фотографиями в Сети. При этом белгородцы сами могли выбрать один из трёх похожих вариантов решений по переходу на «Родине». Предполагалось, что в проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. И, судя по фото, жёлтого цвета там не предполагалось.