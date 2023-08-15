Возмущения белгородцев услышали? В подземке на «Родине» начали демонтаж плитки

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
В подземном переходе на «Родине» в Белгороде начали демонтаж плитки. Ранее горожане удивились выбранному решению: пол решили сделать в жёлто-голубом цвете. Судя по фото с места, рабочие демонтируют жёлтую плитку.
Некоторые белгородцы уже высказались по этому поводу. В частности, что не стоило отходить от задумок проекта, чтобы потом не работать заново.
«Жалко, что люди столько трудились зря, потому что каким-то глупым руководителям показалось это правильным, а это совсем не лёгкий труд», — написал в комментариях горожанин.
Другие интересуются, за чьи деньги новую плитку перекладывают и почему ход работ никто не проконтролировал. Некоторые горожане не увидели в плитке ничего плохого.
«И жёлтые поля с голубым небом завесим, чтоб ни у кого припадков не случалось», — написала белгородка.
Впрочем, были и те, кого выбранные ранее цвета возмутили. Только на странице губернатора в соцсети накануне появилось несколько комментариев с просьбой объяснить цветовое решение. Ответов от чиновников на возмущения белгородцев не было.
Накануне горожан удивило цветовое решение по новой плитке. Люди поделились фотографиями в Сети. При этом белгородцы сами могли выбрать один из трёх похожих вариантов решений по переходу на «Родине». Предполагалось, что в проекте используют основные следующие образы: белгородский флаг, мел, небо, облака. И, судя по фото, жёлтого цвета там не предполагалось.