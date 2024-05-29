Модульбанк объявил о запуске приложения ModulPay для безналичных платежей

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
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Updated Сегодня, 07:17
Развитие технологий и интернет-торговли способствует появлению на рынке усовершенствованных мобильных приложений, задача которых состоит в оптимизации процесса безналичных операций. Об этом информирует gorod55.
Примечательно, что за последние годы на рынке России появилось немало современных мобильных приложений, которые были разработаны внутри РФ. Среди них SberPay от Сбербанка и Mir Pay от платежной системы «Мир».
На днях о выходе собственного мобильного приложения, созданного для упрощения движения средств при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса, объявил Модульбанк. В последние годы эта финансовая организация активно развивается в качестве предпринимательского хаба. Новшество ModulPay заключается не только в приеме платежей по QR-коду с последующим созданием счёта-ссылки и/или электронного чека (сегодня такую услугу предлагают многие), но еще и в опции мониторинга продаж и оформления возвратов в ModulPay. Помимо этого, у открывшего несколько учетных записей пользователя приложения появляется возможность работать с разными магазинами. Директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев рассказал о планах добавлять новые возможности и интеграции в этот платежный сервис, который сразу задумывался как полнофункциональный.
Для бизнеса кроме упрощения бухгалтерии прием безналичных платежей несет такие бонусы, как увеличение продаж и расширение их географии. Процесс оплаты происходит более оперативно и комфортно для клиентов, что положительно сказывается на их опыте взаимодействия с компанией и повышает имидж компании в целом.
В России рынок безналичных платежей по-прежнему растет, и эта тенденция, по-видимому, будет сохраняться в ближайшие годы. Число активных банковских карт в обращении в стране увеличивается, как и количество новых цифровых сервисов. Развитию безналичных платежей помогают и российские власти, которые запускают различные программы стимулирования (среди них и программа «Мир»).