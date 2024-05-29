Модульбанк объявил о запуске приложения ModulPay для безналичных платежей

На днях о выходе собственного мобильного приложения, созданного для упрощения движения средств при оплате клиентами товаров или услуг бизнеса, объявил Модульбанк. В последние годы эта финансовая организация активно развивается в качестве предпринимательского хаба. Новшество ModulPay заключается не только в приеме платежей по QR-коду с последующим созданием счёта-ссылки и/или электронного чека (сегодня такую услугу предлагают многие), но еще и в опции мониторинга продаж и оформления возвратов в ModulPay. Помимо этого, у открывшего несколько учетных записей пользователя приложения появляется возможность работать с разными магазинами. Директор Модульбанка по платежным сервисам Юрий Васильев рассказал о планах добавлять новые возможности и интеграции в этот платежный сервис, который сразу задумывался как полнофункциональный.