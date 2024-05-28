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Visa выпустила полностью цифровую карту на принципе одного нажатия

Visa выпустила полностью цифровую карту на принципе одного нажатия

28 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI
В рамках ежегодного форума Visa Payments в Сан-Франциско были представлены новые продукты Visa. Представители компании рассказали о возможностях банковских карт нового поколения, отметив, что теперь пользователи смогут легко переключаться между различными способами оплаты на одной карте.

Так, владельцы карт смогут устанавливать параметры и выбирать использование дебетового, кредитного счета или оплату покупок бонусными баллами, передает newkhakasiya.online.

Новая технология позволяет мобильным устройствам выполнять функции кассового аппарата, подтверждать личность при совершении покупок через интернет, обеспечивать защиту данных при добавлении карты в кошелек или мобильное приложение, а также осуществлять пересылку средств между друзьями и родственниками.

Сервис Visa Payment Passkey, созданный на основе стандарта Fast Identity Online, обеспечивает идентификацию личности и авторизацию онлайн-платежей через сканирование лица или отпечатка пальца. Это упрощает процесс онлайн-оплаты, избавляя пользователя от необходимости вводить пароль или одноразовый код. Этот сервис Visa постепенно интегрирует в Click to Pay.

Кроме того, на Visa Payments Forum была представлена услуга компании «Плати через банк», упрощающая процесс проведения платежей с одного счета на другой и предоставляющая пользователям больше возможностей для выбора способа оплаты.

За последнее десятилетие компания Visa активно работает над повышением безопасности платежей, заменяя конфиденциальную информацию о счетах токенами.

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