В РФ установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных компаний МСП

Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в настоящее время малые и средние предприятия принимают полноценное участие в экономике страны, обеспечивая импортозамещение. Модернизируется производство, создаются новые рабочие места. В общем объеме оформленных займов на кредиты малых и средних предприятий в прошлом году приходился 21%, тогда как в 2020 году этот показатель достигал лишь 10%. При этом МСП выросли на 72% в общем количестве выданных займов. Согласно прошлогодним результатам, такие компании оформили 92% всех выданных кредитов. Это свидетельствует о том, что сектор МСП стремится к развитию и расширению.