В РФ установлен новый рекорд по количеству зарегистрированных компаний МСП

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В этом году, как и в минувшем, в стране наблюдается тенденция к росту числа бизнесменов. В 2023 году число предприятий МСП выросло на 5,9% по сравнению с 2022 годом, достигнув 6,35 млн, пишут iz.ru.
По заявлению зампредседателя Правительства РФ Александра Новака, подобный курс развития данного сектора экономики подтверждает факт эффективного преодоления им санкционных шоков. Такой результат был достигнут в том числе благодаря установлению комплекса мер поддержки предприятий МСП в соответствии с утвержденным президентом нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». В рамках проекта соблюдается адресность предоставляемых мер, контролируется их эффективность на территории субъектов Федерации. Так государство поддерживает приоритетные направления, внося коррективы в перечень предоставляемых мер с учетом актуальных потребностей бизнеса и новых вызовов.
Почти половина компаний МСП, зарегистрированных в этом году, осуществляют деятельность в области розничной и оптовой торговли (38,2%), транспортировки (7,8%) и строительства (5,9%).
По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова, к 10 мая 2024 года в реестре МСП насчитывалось около 2,34 млн юрлиц. На микропредприятия приходилось примерно 2,14 млн единиц, на малые — 184 тысячи и на средние — 18 тысяч. Что касается ИП, то их в России почти в два раза больше — 4,2 млн единиц.
Сектор МСП активнее всего развивается в столичном регионе — здесь насчитывается почти 927 тысяч предпринимателей. В Подмосковье эта цифра меньше наполовину. В Санкт-Петербурге — 377 тысяч предпринимателей, а замыкают первую пятерку Кубань с 306 тысячами МСП и Свердловская область с неполными 214 тысячами малых и средних предприятий.
Согласно заявлению гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в настоящее время малые и средние предприятия принимают полноценное участие в экономике страны, обеспечивая импортозамещение. Модернизируется производство, создаются новые рабочие места. В общем объеме оформленных займов на кредиты малых и средних предприятий в прошлом году приходился 21%, тогда как в 2020 году этот показатель достигал лишь 10%. При этом МСП выросли на 72% в общем количестве выданных займов. Согласно прошлогодним результатам, такие компании оформили 92% всех выданных кредитов. Это свидетельствует о том, что сектор МСП стремится к развитию и расширению.