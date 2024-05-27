Трамп собирает предвыборные донаты криптовалютой

При этом прием таких пожертвований сопровождается рядом трудностей, которые связаны с регулированием. Американский избирком ввел правила, касающиеся пожертвований в форме криптовалюты, но они не такие четкие, как для обычных денежных средств. Дело в том, что присущие криптовалютам анонимность и потенциальная волатильность создают серьезное препятствие для соблюдения прозрачности.