Трамп собирает предвыборные донаты криптовалютой

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Как пишет newkhakasiya.online, Трамп принял такое решение, чтобы переманить на свою сторону криптовалютное сообщество. По мнению экспертов, это эффективный способ привлечь молодых избирателей, которые отлично разбираются в современных технологиях. Кроме этого, прием криптовалюты позиционирует бывшего президента Соединенных Штатов Америки как кандидата, которому близок современный финтех.
Для самого политика это разворот в противоположную сторону, поскольку ранее именно он утверждал, что биткоин является аферой против американского доллара, а сама идея цифровых валют ему казалась очень рискованной.
При этом прием таких пожертвований сопровождается рядом трудностей, которые связаны с регулированием. Американский избирком ввел правила, касающиеся пожертвований в форме криптовалюты, но они не такие четкие, как для обычных денежных средств. Дело в том, что присущие криптовалютам анонимность и потенциальная волатильность создают серьезное препятствие для соблюдения прозрачности.
Сторонникам Дональда Трампа необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы соблюсти все правила. То есть все взносы должны быть отражены в отчетности должным образом, личность каждого жертвователя должна быть проверена для предотвращения незаконных иностранных пожертвований и других финансовых нарушений.
Для Дональда Трампа решение принимать пожертвования криптовалютой является весьма рискованным.