Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Трамп собирает предвыборные донаты криптовалютой

Трамп собирает предвыборные донаты криптовалютой

27 мая 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney
Дональд Трамп, который известен своей любовью к эпатажу, начал собирать предвыборные пожертвования в криптовалюте.

Как пишет newkhakasiya.online, Трамп принял такое решение, чтобы переманить на свою сторону криптовалютное сообщество. По мнению экспертов, это эффективный способ привлечь молодых избирателей, которые отлично разбираются в современных технологиях. Кроме этого, прием криптовалюты позиционирует бывшего президента Соединенных Штатов Америки как кандидата, которому близок современный финтех.

Для самого политика это разворот в противоположную сторону, поскольку ранее именно он утверждал, что биткоин является аферой против американского доллара, а сама идея цифровых валют ему казалась очень рискованной.

При этом прием таких пожертвований сопровождается рядом трудностей, которые связаны с регулированием. Американский избирком ввел правила, касающиеся пожертвований в форме криптовалюты, но они не такие четкие, как для обычных денежных средств. Дело в том, что присущие криптовалютам анонимность и потенциальная волатильность создают серьезное препятствие для соблюдения прозрачности.

Сторонникам Дональда Трампа необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы соблюсти все правила. То есть все взносы должны быть отражены в отчетности должным образом, личность каждого жертвователя должна быть проверена для предотвращения незаконных иностранных пожертвований и других финансовых нарушений.

Для Дональда Трампа решение принимать пожертвования криптовалютой является весьма рискованным.

Подпишитесь
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Сегодня, 11:07
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
Сегодня, 08:18
«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела
Сегодня, 14:53
В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона
Сегодня, 13:31
Самые влиятельные женщины Белгородской области
Сегодня, 12:09
"