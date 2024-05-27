Свыше 150 тематических сессий вошли в программу ПМЭФ-2024

По словам советника президента Российской Федерации и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, только при создании новых центров влияния, способных предложить свое видение мировых проблем и готовых активно участвовать в формировании нового мирового порядка, возможно обеспечить стабильность и справедливость в многополярном мире, пишет 56orb.ru. Для развития новых точек роста важна активная поддержка со стороны различных государств и регионов, готовых нести ответственность за свое будущее. ПМЭФ в Петербурге станет площадкой для дискуссий на высоком уровне и распространения идей, инициатив и решений на все сферы общественной жизни и деятельности стран — участниц мероприятия.