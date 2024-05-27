Свыше 150 тематических сессий вошли в программу ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
По словам советника президента Российской Федерации и ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, только при создании новых центров влияния, способных предложить свое видение мировых проблем и готовых активно участвовать в формировании нового мирового порядка, возможно обеспечить стабильность и справедливость в многополярном мире, пишет 56orb.ru. Для развития новых точек роста важна активная поддержка со стороны различных государств и регионов, готовых нести ответственность за свое будущее. ПМЭФ в Петербурге станет площадкой для дискуссий на высоком уровне и распространения идей, инициатив и решений на все сферы общественной жизни и деятельности стран — участниц мероприятия.
Планируется проведение четырех треков в рамках программы ПМЭФ-2024: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
В программу форума войдет более 150 сессий по различным тематикам, в которых примут участие более тысячи спикеров и модераторов. Участники дискуссий обсудят условия развития международных отношений и новых точек роста — новых экономических лидеров, способных предложить альтернативу традиционным центрам влияния.
Для всех участников и гостей мероприятия будут доступны традиционные тематические пространства. Например, проект Фонда Росконгресс в области технологий, науки и венчурных инвестиций «Территория инноваций» в текущем году будет представлен в обновленном формате и займет более тысячи квадратных метров.
ПМЭФ-2024 будет проходить с 5 по 8 июня включительно. В качестве информационного партнера мероприятия выступит медиахолдинг 1MI.