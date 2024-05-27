Пока кто-то разрисовывает укрытия, кто-то может остаться без выплат

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Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения. Как сообщила глава администрации Белгородского района Анна Куташова, есть ситуации, когда белгородцы самовольно решают вернуться в свои сёла, в которых введён режим чрезвычайной ситуации, для ведения подсобного хозяйства. В результате они становятся жертвами обстрелов и гибнут от действий ВСУ.
Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при игнорировании людьми предупреждений о том, что в некоторых населённых пунктах находиться невозможно, а человек всё равно приезжает, власти не будут оказывать помощь в случае повреждения автомобиля или в случае ранения, гибели. Это правило актуально не только на территории, где введен режим ЧС, но и на отдельные улицы, где действует запрет на проживание людей.
Вячеслав Гладков остался недоволен тем, что его подчинённые в Грайворонском горокруге не выполнили план по восстановлению домов в четыре раза. Гладков предъявлял такие же претензии Валентину Демидову и Анне Куташовой. Но по его словам, руководители муниципалитетов не справляются со своими обязанностями. Для решения ситуации будут проведены учения в Шебекинском городском округе. Для организации этих учений губернатор обратился за помощью к Владимиру Жданову.
По сообщениям читателей Бел.Ру, на укрытиях в Белгороде появились граффити. Их можно заметить возле остановок «Родина» и «5 Августа». Скорее всего, это было сделано без согласования с городской администрацией.