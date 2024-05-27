Пока кто-то разрисовывает укрытия, кто-то может остаться без выплат

Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при игнорировании людьми предупреждений о том, что в некоторых населённых пунктах находиться невозможно, а человек всё равно приезжает, власти не будут оказывать помощь в случае повреждения автомобиля или в случае ранения, гибели. Это правило актуально не только на территории, где введен режим ЧС, но и на отдельные улицы, где действует запрет на проживание людей.