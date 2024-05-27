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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:21

Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения

Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения

27 мая 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Это касается людей, которые самовольно нарушили запрет, вернувшись в населённые пункты, где введён режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Деньги

По словам глава администрации Белгородского района Анны Куташовой, есть случаи, когда жители из территорий, где введён режим ЧС, самовольно возвращаются в сёла для ведения подсобного хозяйства, в результате чего подвергаются обстрелам и гибнут.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил проверить, насколько закрыты дороги, подъезды к данным населённым пунктам. Он также добавил, что при взаимодействии с МВД и Росгвардией пограничниками и Минобороны необходимо усилить охрану, чтобы не допустить проезд посторонних.

Также губернатор сообщил, что если человек не воспринимает доводы о том, что находиться в данных населённых пунктах невозможно, и принимает решение приехать, власти будут рассматривать вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта и в случае трагических событий (ранения или гибели). Это коснётся не только населённых пунктов, где введён режим ЧС, но и отдельных улиц, где есть запрет на проживание людей.

Вопрос не в деньгах, но я не знаю пути, какими ещё доводами заставить людей подумать о своей безопасности. Мы такие же действия предпринимали по жителям Нехотеевки, Журавлёвки и Середы. Мера оказалась действенной. Мы никого не обижаем. Ищем пути, чтобы сберечь жизни людей.
Вячеслав Гладков
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