Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По словам глава администрации Белгородского района Анны Куташовой, есть случаи, когда жители из территорий, где введён режим ЧС, самовольно возвращаются в сёла для ведения подсобного хозяйства, в результате чего подвергаются обстрелам и гибнут.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил проверить, насколько закрыты дороги, подъезды к данным населённым пунктам. Он также добавил, что при взаимодействии с МВД и Росгвардией пограничниками и Минобороны необходимо усилить охрану, чтобы не допустить проезд посторонних.
Также губернатор сообщил, что если человек не воспринимает доводы о том, что находиться в данных населённых пунктах невозможно, и принимает решение приехать, власти будут рассматривать вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта и в случае трагических событий (ранения или гибели). Это коснётся не только населённых пунктов, где введён режим ЧС, но и отдельных улиц, где есть запрет на проживание людей.
Вопрос не в деньгах, но я не знаю пути, какими ещё доводами заставить людей подумать о своей безопасности. Мы такие же действия предпринимали по жителям Нехотеевки, Журавлёвки и Середы. Мера оказалась действенной. Мы никого не обижаем. Ищем пути, чтобы сберечь жизни людей.
Вячеслав Гладков