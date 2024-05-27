Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения

Также губернатор сообщил, что если человек не воспринимает доводы о том, что находиться в данных населённых пунктах невозможно, и принимает решение приехать, власти будут рассматривать вопрос о неоказании помощи в случае повреждения личного транспорта и в случае трагических событий (ранения или гибели). Это коснётся не только населённых пунктов, где введён режим ЧС, но и отдельных улиц, где есть запрет на проживание людей.