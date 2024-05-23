Власти внесли изменения по единовременным выплатам врачам. Получателей будет больше?

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Белгородской области внесли изменения в постановление о предоставлении единовременных компенсационных выплат медикам. Речь идёт о медработниках, прибывших на работу в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа либо города с населением до 50 тыс. человек. Медики должны работать в больницах, подведомственных министерству здравоохранения области.
Из документов следует, что список получателей компенсаций расширили. Получить выплаты теперь смогут врачи, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры, а также акушерки и медсёстры фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины).
Единовременные выплаты предоставляются в следующих размерах:
Постановление распространяется на правоотношения возникшие с 5 февраля 2024 года.