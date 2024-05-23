Власти внесли изменения по единовременным выплатам врачам. Получателей будет больше?

В Белгородской области внесли изменения в постановление о предоставлении единовременных компенсационных выплат медикам. Речь идёт о медработниках, прибывших на работу в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа либо города с населением до 50 тыс. человек. Медики должны работать в больницах, подведомственных министерству здравоохранения области.