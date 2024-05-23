Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Белгородской области расширили список медработников, претендующих на 1,5 млн

Власти внесли изменения по единовременным выплатам врачам. Получателей будет больше?

23 мая 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области расширили список медработников, претендующих на 1,5 млн

Документ опубликовало областное правительство. Список категорий медработников был расширен. Речь идёт о медиках, которые переехали работать в сёла, посёлки и города с населением до 50 тыс. человек.
Сюжет
Выплаты

В Белгородской области внесли изменения в постановление о предоставлении единовременных компенсационных выплат медикам. Речь идёт о медработниках, прибывших на работу в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа либо города с населением до 50 тыс. человек. Медики должны работать в больницах, подведомственных министерству здравоохранения области.

Из документов следует, что список получателей компенсаций расширили. Получить выплаты теперь смогут врачи, фельдшеры скорой помощи, фельдшеры, а также акушерки и медсёстры фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины).

Единовременные выплаты предоставляются в следующих размерах:

  • 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров, акушерок, медсестёр, прибывших на работу в сёла и посёлки, расположенных в удалённых и труднодоступных территориях, перечень которых утверждает правительство.
  • 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, медсестёр и акушерок, прибывших на работу в сёла, посёлки и города с населением до 50 тыс. человек.

Постановление распространяется на правоотношения возникшие с 5 февраля 2024 года.

В минздраве назвали число белгородских медиков, пострадавших при обстрелах
Узнать подробнее
Читайте также:
В минздраве назвали число белгородских медиков, пострадавших при обстрелахБелгородским медикам подняли максимальный размер соцвыплат, но не всемПолучат ли белгородские медики допвыплаты за работу в опасных условиях?
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Врачи#Медработники#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Мужчина и женщина ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 10:29
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Вчера, 08:09
Нихао? В Белгородской области растёт спрос на сотрудников со знанием китайского
Сегодня, 09:21
При атаке беспилотника ВСУ погибла белгородка: тело нашли под завалами
Сегодня, 07:00
На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей
Сегодня, 10:39
Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка
Сегодня, 08:53
"