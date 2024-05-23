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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Уехавшие белгородцы просят помочь в оплате арендного жилья в других регионах

«Не бросайте нас!»: выехавшие из области белгородцы просят власти о помощи

23 мая 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney

Уехавшие белгородцы просят помочь в оплате арендного жилья в других регионах

Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой оказать помощь семьям, которые покинули свои дома, с арендной платой за жильё. Елена Батанова ответила, что компенсацию за аренду жилья могут получить жители, кто снимает квартиру в Белгородской области.

Жительница Белгородской области обратилась к властям с просьбой помочь семьям, которые самостоятельно покинули свои дома, чтобы спасти детей. Женщина просит оказать содействие в оплате половины арендной стоимости жилья.

«Мы и коммунальные платим, и за съём! Не бросайте нас!», — пишет белгородка.

На просьбу ей ответила Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области. Она сообщила, что жители Белгородской области, вынужденные покинуть своё разрушенное жильё или с ограниченным доступом к нему (не связанным с ЧС), могут получить компенсацию за аренду жилья. Но важно, что компенсацию можно получить, только если это жилое помещение расположено на территории Белгородской области. Чтобы получить помощь, нужно заключить договор аренды на территории области и подать заявление с документами в орган соцзащиты по месту нахождения арендованного жилья.

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