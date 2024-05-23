«Не бросайте нас!»: выехавшие из области белгородцы просят власти о помощи

На просьбу ей ответила Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области. Она сообщила, что жители Белгородской области, вынужденные покинуть своё разрушенное жильё или с ограниченным доступом к нему (не связанным с ЧС), могут получить компенсацию за аренду жилья. Но важно, что компенсацию можно получить, только если это жилое помещение расположено на территории Белгородской области. Чтобы получить помощь, нужно заключить договор аренды на территории области и подать заявление с документами в орган соцзащиты по месту нахождения арендованного жилья.