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СМИ: из Белгородской области система ПВО сбила украинский истребитель

СМИ: из Белгородской области система ПВО сбила украинский истребитель

27 мая 2024, 13:10
Фото: Bel.ru
Три ракеты комплекса С-400, которые были выпущены с территории Белгородской области, поразили истребитель МиГ-29 к югу от Волчанска. Этот самолет раньше принадлежал Словакии и был передан Украине. Об этом сообщает «‎360.ru»‎.

С территории Белгородской области выпустили три ракеты комплекса С-400, которые поразили истребитель МиГ-29 к югу от города Волчанска. Согласно данным, 26 мая возле города был замечен МиГ-29AS, оснащённый авиационными бомбами GBU-39B SDB. Раньше он принадлежал Словакии.

Словакия в 2023 году передала Украине истребители МиГ-29. Такие же поставки сделала и Польша. Отмечается, что с начала СВО российским войскам удалось уничтожить 603 украинских самолета, 24,7 тысячи беспилотников и 274 вертолета. Министерство обороны сообщило, что за последние сутки силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника.

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