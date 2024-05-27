СМИ: из Белгородской области система ПВО сбила украинский истребитель

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
С территории Белгородской области выпустили три ракеты комплекса С-400, которые поразили истребитель МиГ-29 к югу от города Волчанска. Согласно данным, 26 мая возле города был замечен МиГ-29AS, оснащённый авиационными бомбами GBU-39B SDB. Раньше он принадлежал Словакии.
Словакия в 2023 году передала Украине истребители МиГ-29. Такие же поставки сделала и Польша. Отмечается, что с начала СВО российским войскам удалось уничтожить 603 украинских самолета, 24,7 тысячи беспилотников и 274 вертолета. Министерство обороны сообщило, что за последние сутки силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника.