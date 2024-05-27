СМИ: из Белгородской области система ПВО сбила украинский истребитель

Три ракеты комплекса С-400, которые были выпущены с территории Белгородской области, поразили истребитель МиГ-29 к югу от Волчанска. Этот самолет раньше принадлежал Словакии и был передан Украине. Об этом сообщает «‎360.ru»‎.

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