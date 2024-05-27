Самый влиятельный силовик в Белгородской области: рейтинг Бел.Ру

Следующую после Умнова строчку занял глава УМЧС региона Сергей Потапов. Он сильно улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом — тогда он очутился на 20-м месте. Объяснить рост влиятельности можно тем, что из-за постоянных обстрелов МЧС стало тесно работать с Министерством обороны, а от решений опертштаба во многом зависят жизни людей.