Самый влиятельный силовик в Белгородской области: рейтинг Бел.Ру

Posted 27 мая, 11:39
Published 27 мая, 11:39
Modified 27 мая, 11:39
Updated 27 мая, 11:39
ИА «Бел.Ру» подготовило рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Белгородской области. В список вошли представители самых разных блоков и профессий: чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены, депутаты и, разумеется, силовики.
В первую пятёрку влиятельных людей вошёл Александр Кулагин — начальник управления УФСБ России по Белгородской области. Он набрал 7,3 балла и расположился между Андреем Скочем и Валентином Демидовым. В прошлом рейтинге Кулагин занял седьмое место.
Следующими после Кулагина силовиком в топе оказался прокурор Белгородской области Владимир Торговченков. Он занял восьмое место с 6,9 балла. По сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на семь строк.
После прокурора идёт начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов — он оказался на 12-м месте, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с прошлым рейтингом. От экспертов Умнов получил 6,75 балла.
Следующую после Умнова строчку занял глава УМЧС региона Сергей Потапов. Он сильно улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом — тогда он очутился на 20-м месте. Объяснить рост влиятельности можно тем, что из-за постоянных обстрелов МЧС стало тесно работать с Министерством обороны, а от решений опертштаба во многом зависят жизни людей.
Глава СК Станислав Захаров занял 16-е место. Он сильно и заслуженно «вырос» относительно предыдущего рейтинга, когда по странной для нас причине эксперты выделили ему 53-е место.
В рейтинг также вошли:
По мнению некоторых наших экспертов, по итогам предыдущего года силовой блок получил «сверхполномочия». Подробнее — в нашем рейтинге.