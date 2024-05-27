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Posted 27 мая, 11:39

Published 27 мая, 11:39

Modified 27 мая, 11:39

Updated 27 мая, 11:39

Самый влиятельный силовик в Белгородской области: рейтинг Бел.Ру

Самый влиятельный силовик в Белгородской области: рейтинг Бел.Ру

27 мая 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
По итогам 2023 года касте белгородских силовиков удалось сильно укрепить свои позиции и набрать очки влиятельности. Выше других коллег оказались Александр Кулагин, Василий Умнов, Владимир Торговченков. Многие вошли в первую десятку.

ИА «Бел.Ру» подготовило рейтинг топ-100 самых влиятельных людей Белгородской области. В список вошли представители самых разных блоков и профессий: чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены, депутаты и, разумеется, силовики.

В первую пятёрку влиятельных людей вошёл Александр Кулагин — начальник управления УФСБ России по Белгородской области. Он набрал 7,3 балла и расположился между Андреем Скочем и Валентином Демидовым. В прошлом рейтинге Кулагин занял седьмое место.

Следующими после Кулагина силовиком в топе оказался прокурор Белгородской области Владимир Торговченков. Он занял восьмое место с 6,9 балла. По сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на семь строк.

После прокурора идёт начальник УМВД России по Белгородской области Василий Умнов — он оказался на 12-м месте, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с прошлым рейтингом. От экспертов Умнов получил 6,75 балла.

Следующую после Умнова строчку занял глава УМЧС региона Сергей Потапов. Он сильно улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом — тогда он очутился на 20-м месте. Объяснить рост влиятельности можно тем, что из-за постоянных обстрелов МЧС стало тесно работать с Министерством обороны, а от решений опертштаба во многом зависят жизни людей.

Глава СК Станислав Захаров занял 16-е место. Он сильно и заслуженно «вырос» относительно предыдущего рейтинга, когда по странной для нас причине эксперты выделили ему 53-е место.

В рейтинг также вошли:

  • 21-е место — начальник Управления Федеральной службы войск нацгвардии по Белгородской области Дмитрий Мещерин
  • 31-место — руководитель УФНС по Белгородской области Наталия Попова
  • 50-е место — военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай
  • 58-е место — начальник УГИБДД по Белгородской области Олег Толстой
  • 99-е место — начальник УФСИН по Белгородской области Александр Буданцев

По мнению некоторых наших экспертов, по итогам предыдущего года силовой блок получил «сверхполномочия». Подробнее — в нашем рейтинге.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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