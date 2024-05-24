Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода

Власти Москвы больше не будут согласовывать лоты площадью меньше 28 «квадратов» в новостройках. Новые требования вводятся в соответствии с достигнутыми в Москве показателями в сфере жилищного строительства и национальными целями, которые были обозначены в указе президента 7 мая. Речь идёт о повышении обеспеченности жильём россиян из расчёта не менее 33 кв. м. на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м. — к 2036 году, а также о повышении доступности новостроек. Сейчас на одного жителя страны в среднем приходится 27–28 кв. м., сообщает РБК.