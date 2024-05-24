Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Власти Москвы больше не будут согласовывать лоты площадью меньше 28 «квадратов» в новостройках. Новые требования вводятся в соответствии с достигнутыми в Москве показателями в сфере жилищного строительства и национальными целями, которые были обозначены в указе президента 7 мая. Речь идёт о повышении обеспеченности жильём россиян из расчёта не менее 33 кв. м. на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м. — к 2036 году, а также о повышении доступности новостроек. Сейчас на одного жителя страны в среднем приходится 27–28 кв. м., сообщает РБК.
Если такие же правила, которые связаны с запретом малогабаритных квартир, появятся в Белгороде, что произойдёт с рынком? Своим мнением с журналистами Бел.Ру поделился руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.
По данным эксперта, в Белгороде квартир подобной площади в продаже практически нет. Они иногда появляются среди предложений застройщиков, но в небольших количествах, и быстро раскупаются.
В общей структуре предложений на первичном рынке доля квартир площадью до 28 кв. м составляет не более 1%. На вторичном рынке — это порядка 2%. При этом во втором случае подобные малогабаритные квартиры в большей степени находятся в микрорайоне Новая жизнь и изредка встречаются в других локациях города.
Эксперт отметил, что львиная доля, порядка 90% целевой аудитории квартир и студий площадью до 28 кв. м., это люди, которые хотят просто проинвестировать деньги, то есть, вложить их в недвижимость.
Сами квартиры не очень дорогие относительно двух- и трёхкомнатных. Поэтому люди вкладывают деньги, чтобы их не потерять в течение нескольких лет.
Александр Мильский
Вторая категория покупателей — это те, кто хочет не только вложить средства, но и вести арендный бизнес.
Такие квартиры очень неплохо сдаются, например, студентам, особенно, если они находятся возле каких-то вузов. Такую квартиру легче сдать потому, что она не такая дорогая, то есть, квартиросъёмщик будет не очень много платить. Но для проживания данная квартира не годится. Там можно жить только одному, да и то недолго, так как она очень маленькая.
Александр Мильский
При этом специалист отметил, что малогабаритные квартиры пользуются спросом у белгородцев, но на рынке этих квартир немного.
Пока действовала льготная ипотека, эти квартиры от застройщика разлетались, как горячие пирожки. Сейчас в продаже таких квартир две-три. Что касается вторичного рынка, предложений по городу около 20. Но они «висят», потому что ипотека — дорогая, а предложения — в основном в микрорайоне Новая жизнь, а это не очень хороший инвест-проект, так как это отдельный микрорайон на определённом удалении от центра города.
Александр Мильский
Высказал эксперт и своё мнение относительно того, как отобразится на рынке недвижимости в областном центре принятие подобного запрета в Белгороде.
На рынке недвижимости в областном центре это абсолютно никак не отобразится. В Белгороде рынок недвижимости скудненький и слабенький. Даже если запретят строить квартиры до 29 и 30 «квадратов», то с нашим рынком ничего не произойдёт. А вот большие рынки, такие как московские, там, конечно, потоки людей огромные. Люди ежегодно приезжают, покупают недвижимость, спрос большой.
Александр Мильский
Напомним, из-за постоянных обстрелов всё больше белгородцев продают коммерческую недвижимость на Харгоре. Это касается и квартир. На сегодняшний день в Белгороде цена за один квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 100 тыс. рублей. За апрель этот показатель не изменился. За год же стоимость «квадрата» жилья выросла на 5,4%.
По данным сервиса «Циан», однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО. В областной столице в топе оказалась однокомнатная квартира за 8,9 млн рублей на Свято-Троицком бульваре, а в Старом Осколе — за 8,9 млн рублей в микрорайоне Степной.