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Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО

Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО

24 мая 2024, 05:30
Фото: 1MI
Сервис «Циан» проанализировал рынок жилья в Центральном федеральном округе. Сразу две квартиры в Белгородской области попали в топ-10 самых дорогих однушек.

Сервис по поиску жилья «Циан» составил топ самых дорогих однокомнатных квартир и студий с отделкой в ЦФО. Специалисты не анализировали рынок Москвы и Подмосковья.

В десятку лидеров вошли квартиры из двух городов Белгородской области — Белгорода и Старого Оскола.

На первом месте в топе — Воронеж с квартирой за 12 млн рублей. На втором месте Обнинск, город в 85 км от МКАДа с московскими ценами на жильё — за однушку просят 11,78 млн рублей. Третье место занимает квартира за 11,5 млн рублей в деревне Мокшино в Тверской области. За такие деньги можно купить жильё с видом на приток Волги (река Дойбица).

Далее топ распределяется так: Рязань (11,5 млн рублей), Владимир (10,3 млн рублей), Тамбов (9,99 млн рублей), Тверь (9,99 млн рублей), Ярославль (9,6 млн рублей).

Последние два места заняли Белгород и Старый Оскол. В областной столице в топ выбилась однушка за 8,9 млн рублей на Свято-Троицком бульваре, а в Старом Осколе — за 8,9 млн рублей в микрорайоне Степной.

Фото: Скриншот «Циан»

Журналисты Бел.Ру также изучили рынок недвижимости в Белгороде. На том же «Циане» в областной столице есть однушка и дороже.

Квартира на Белгородском проспекте за 9,9 млн рублей появилась в продаже 22 мая. Это «гнёздышко» с евроремонтом на 59 квадратах на 8-м этаже.

Напомним, что в апреле журналисты Бел.Ру узнали, где можно купить самое дешевое жильё в Белгороде.

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#Алёна Мальцева#Город#Общество#Старый Оскол#Новости Белгорода#Белгород#Рынок жилья
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