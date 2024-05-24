Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Сервис по поиску жилья «Циан» составил топ самых дорогих однокомнатных квартир и студий с отделкой в ЦФО. Специалисты не анализировали рынок Москвы и Подмосковья.
В десятку лидеров вошли квартиры из двух городов Белгородской области — Белгорода и Старого Оскола.
На первом месте в топе — Воронеж с квартирой за 12 млн рублей. На втором месте Обнинск, город в 85 км от МКАДа с московскими ценами на жильё — за однушку просят 11,78 млн рублей. Третье место занимает квартира за 11,5 млн рублей в деревне Мокшино в Тверской области. За такие деньги можно купить жильё с видом на приток Волги (река Дойбица).
Далее топ распределяется так: Рязань (11,5 млн рублей), Владимир (10,3 млн рублей), Тамбов (9,99 млн рублей), Тверь (9,99 млн рублей), Ярославль (9,6 млн рублей).
Последние два места заняли Белгород и Старый Оскол. В областной столице в топ выбилась однушка за 8,9 млн рублей на Свято-Троицком бульваре, а в Старом Осколе — за 8,9 млн рублей в микрорайоне Степной.
Журналисты Бел.Ру также изучили рынок недвижимости в Белгороде. На том же «Циане» в областной столице есть однушка и дороже.
Квартира на Белгородском проспекте за 9,9 млн рублей появилась в продаже 22 мая. Это «гнёздышко» с евроремонтом на 59 квадратах на 8-м этаже.
Напомним, что в апреле журналисты Бел.Ру узнали, где можно купить самое дешевое жильё в Белгороде.