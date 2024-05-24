Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО

На первом месте в топе — Воронеж с квартирой за 12 млн рублей. На втором месте Обнинск, город в 85 км от МКАДа с московскими ценами на жильё — за однушку просят 11,78 млн рублей. Третье место занимает квартира за 11,5 млн рублей в деревне Мокшино в Тверской области. За такие деньги можно купить жильё с видом на приток Волги (река Дойбица).