Повлияла обстановка? Что происходит с ценами на квартиры на «вторичке» в Белгороде

В Курске стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке оценивается в 88 тыс. рублей. В апреле прирост составил 2,1%, а за год — 11,8%. Стоимость квартир на вторичке в среднем оценивается в 4,9 млн рублей. За апрель квартиры подорожали на 2,1%, а за год — на 15,9%.