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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Белгороде в апреле снизилась стоимость квартир на «вторичке»

Повлияла обстановка? Что происходит с ценами на квартиры на «вторичке» в Белгороде

14 мая 2024, 09:27
Фото: 1MI

В Белгороде в апреле снизилась стоимость квартир на «вторичке»

Сейчас квартиры в среднем стоят 5,6 млн рублей. В апреле цены на этот вид недвижимости немного снизились. Также в прошлом месяце не изменилась стоимость одного квадратного метра жилья. Данные публикует портал «Мир квартир».

В Белгороде цена за один квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 100 тыс. рублей. За апрель этот показатель не изменился. За год же стоимость «квадрата» жилья выросла на 5,4%.

Квартиры на вторичном рынке в среднем сейчас обходятся в 5,6 млн рублей. В апреле цены упали на 1,2%. За год стоимость квартир выросла на 4,7%.

В Воронеже «квадрат» жилья сейчас обходится в 97 тыс. рублей. Прирост за апрель составил 0,7%, за год — 11,7%. Квартиры в городе обходятся в 5,3 млн рублей. Цены на этот вид недвижимости в апреле снизились на 0,3%, за год же прирост составил 16,4%.

В Курске стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке оценивается в 88 тыс. рублей. В апреле прирост составил 2,1%, а за год — 11,8%. Стоимость квартир на вторичке в среднем оценивается в 4,9 млн рублей. За апрель квартиры подорожали на 2,1%, а за год — на 15,9%.

В Липецке «квадрат» жилья обходится в 87 тыс. рублей. В апреле квадратный метр подорожал на 0,4%, а за год — на 10,8%. Квартиры в среднем стоят 4,6 млн рублей. В апреле стоимость жилья снизилась на 0,2%. За год прирост составил 8,8%.

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