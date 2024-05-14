Повлияла обстановка? Что происходит с ценами на квартиры на «вторичке» в Белгороде

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Белгороде цена за один квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 100 тыс. рублей. За апрель этот показатель не изменился. За год же стоимость «квадрата» жилья выросла на 5,4%.
Квартиры на вторичном рынке в среднем сейчас обходятся в 5,6 млн рублей. В апреле цены упали на 1,2%. За год стоимость квартир выросла на 4,7%.
В Воронеже «квадрат» жилья сейчас обходится в 97 тыс. рублей. Прирост за апрель составил 0,7%, за год — 11,7%. Квартиры в городе обходятся в 5,3 млн рублей. Цены на этот вид недвижимости в апреле снизились на 0,3%, за год же прирост составил 16,4%.
В Курске стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке оценивается в 88 тыс. рублей. В апреле прирост составил 2,1%, а за год — 11,8%. Стоимость квартир на вторичке в среднем оценивается в 4,9 млн рублей. За апрель квартиры подорожали на 2,1%, а за год — на 15,9%.
В Липецке «квадрат» жилья обходится в 87 тыс. рублей. В апреле квадратный метр подорожал на 0,4%, а за год — на 10,8%. Квартиры в среднем стоят 4,6 млн рублей. В апреле стоимость жилья снизилась на 0,2%. За год прирост составил 8,8%.