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В Москве запретили строить дома с площадью квартир до 28 «квадратов»

В Москве запретили строить дома с площадью квартир до 28 «квадратов»

23 мая 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Власти Москвы приняли решение о запрете строительства жилых домов с квартирами площадью менее 28 квадратных метров. Это решение негативно повлияло на стоимость жилой недвижимости.

По информации newkhakasiya.online, Москомэкспертиза направила застройщикам письменные уведомления о прекращении выдачи разрешений на проекты с квартирами площадью менее 28 квадратных метров, а для двухкомнатных квартир минимальная площадь должна быть минимум 44 квадратных метра.

Новое правило распространяется на объекты, для которых застройщики еще не успели получить разрешения. Контроль за соблюдением новой нормы будет осуществлять Мосгосстройнадзор.

По данным Единой системы жилищного строительства, в настоящее время в Москве строится 32,4 тысячи квартир площадью до 25 квадратных метров, что составляет 10 процентов от общего числа. Доля двух- и трехкомнатных квартир площадью до 45 квадратных метров составляет 38 процентов.

Популярность строительства жилья с небольшой площадью возросла после запуска программ льготного ипотечного кредитования. Застройщики стали возводить дома с малогабаритными квартирами, чтобы не превышать лимиты по кредитам и одновременно увеличить стоимость квадратного метра.

Несмотря на это, спрос на такое жилье остается высоким, но не потому, что москвичам нравятся тесные комнаты, а потому, что это единственный вариант, который доступен по финансам горожанам.

#Общество
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