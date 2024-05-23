Ученые помогли представить, как выглядели деревья 350 млн лет назад

Для установления возраста окаменелости ученые прибегли к датировке спор, а также сгенерировали цифровые изображения габаритов и формы дерева. Удалось определить, что ствол диаметром 15 сантиметров смог дорасти до трех метров в высоту и состоял из материала, имеющего много общего с папоротником. На верхушке дерева было примерно 250 длинных листьев со сложной структурой. Ученые считают, что именно такое строение кроны на макушке позволяло растению получить максимум солнечного света среди других лесных деревьев. Чтобы расти в вертикальном положении, Sanfordiacaulis densifolia, вероятно, сплеталась ветвями с другими растениями.