Ученые помогли представить, как выглядели деревья 350 млн лет назад

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Как сообщает newkhakasiya.online, датируемое поздним палеозоем дерево произрастало на нашей планете между 345 и 360 миллионами лет назад. Речь идет о периоде времени, когда рыба эволюционировала и начала выбираться на сушу.
Исследователи пришли к выводу, что эта эпоха являлась экспериментальной для эволюции лесных представителей флоры. Многие деревья и высокие растения того временного периода имели структуры и материалы, которые абсолютно не свойственны для современных растений.
По словам биолога из Университета Северной Каролины Патрисии Генсел, этот вид растений стал настоящим открытием для ученых, так как он не похож на все известные современной ботанике виды. Ранее в качестве древних находок исследователям были доступны только обрывки растений или минерализованные стволы деревьев. Но теперь был найден целый образец, который возможно реконструировать для изучения.
Вид, которому дали название Sanfordiacaulis densifolia, обнаружили на дне работающей каменоломни в канадском глобальном геопарке ЮНЕСКО «Стоунхаммер». Миллионы лет назад эти земли, на которых сейчас произрастают леса, представляли собой тропические болота. Наблюдающиеся здесь землетрясения и оползни приводили к серьезным изменениям ландшафта, так как не вся растительность выдерживала образующиеся из осадочных пород заносы.
Для установления возраста окаменелости ученые прибегли к датировке спор, а также сгенерировали цифровые изображения габаритов и формы дерева. Удалось определить, что ствол диаметром 15 сантиметров смог дорасти до трех метров в высоту и состоял из материала, имеющего много общего с папоротником. На верхушке дерева было примерно 250 длинных листьев со сложной структурой. Ученые считают, что именно такое строение кроны на макушке позволяло растению получить максимум солнечного света среди других лесных деревьев. Чтобы расти в вертикальном положении, Sanfordiacaulis densifolia, вероятно, сплеталась ветвями с другими растениями.