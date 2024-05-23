Турбизнес получит 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

В пресс-службе Корпорации МСП уточнили, что в рамках этого приоритетного направления предусмотрено предоставление поручительств для кредитования малых и средних предприятий с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). До четырех кредитно-финансовых организаций лимиты уже доведены, это Сбербанк, МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), Промсвязьбанк и Альфа-Банк.