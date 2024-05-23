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Турбизнес получит 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

Турбизнес получит 30 млрд рублей под «зонтичные» поручительства КМСП

23 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
Порядка 30 миллиардов рублей смогут привлечь малые и средние компании, работающие в сфере туризма, за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП.

РИА Новости сообщает, что об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на встрече с председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

По его словам, Корпорация МСП запустила отдельный лимит зонтичных механизмов для стимулирования индустрии гостеприимства и модернизации гостиничных комплексов, чтобы предприниматели смогли получить 30 миллиардов рублей до конца текущего года.

В пресс-службе Корпорации МСП уточнили, что в рамках этого приоритетного направления предусмотрено предоставление поручительств для кредитования малых и средних предприятий с основным ОКВЭД (класс 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»). До четырех кредитно-финансовых организаций лимиты уже доведены, это Сбербанк, МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП), Промсвязьбанк и Альфа-Банк.

Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что удобные финансовые инструменты необходимо продолжать разрабатывать, а также предоставлять финансовую поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

По его словам, важно, чтобы небольшие компании развивались, повышали собственную эффективность. И многие могли бы адаптироваться к текущей ситуации, когда на страну оказывается мощное санкционное давление, и по возможности могли бы занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

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