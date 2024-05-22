Минпросвещения России и РЭО объединяются для сотрудничества в сфере экопросвещения

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, экопросвещение значимо тем, что задача, поставленная главой государства и российскими властями по достижению целевых показателей в соответствии с действием реформы обращения с отходами, должна включать в себя не только строительство заводов. Как сообщает 56orb.ru, без изменения поведенческой культуры эту задачу выполнить не получится, поэтому она должна включать в себя две части. Во-первых, необходимо построить предприятия по сортировке и утилизации ТКО, во-вторых, работать над изменением поведенческой культуры, чтобы достичь бережного отношения к природе. Работа с отходами, в свою очередь, состоит из раздельного сбора мусора, продления срока службы вещам, которые все еще пригодны к использованию, и прочих видов деятельности. Буцаев выразил надежду, что такое двустороннее взаимодействие поможет положительно повлиять на самую активную часть российского гражданского общества.
В рамках подготовки к подписанию соглашения Российский экологический оператор составил план совместной деятельности с ЦПИ. Речь идет, в первую очередь, о работе с педагогами. Для педагогического состава впервые будет организована олимпиада по экологии «Чемпионы по призванию». При составлении заданий для очного тура ЦПИ планирует опираться на материалы, подготовленные РЭО.
РЭО и ЦПИ будут работать над созданием программ повышения квалификации и вести подготовку образовательного контента для школьных учителей и преподавателей в организациях допобразования детей по формированию экологической грамотности. Помимо этого, планируется записать аудиоподкасты для родителей по формированию экологического образования у детей школьного возраста.
Соглашение предусматривает, что РЭО передаст ЦПИ социальные ролики про раздельный сбор и переработку мусора, а также уроки «Зеленой школы», находящиеся в большом медийном банке видеоуроков Российского экологического оператора. Центр просветительских инициатив Минпросвещения РФ будет распространять такие ознакомительные материалы среди российских школьников.
В рамках встречи представители ведомств обсудили нюансы организации экологической олимпиады педагогических работников, в которой планируется использовать уроки «Зеленой школы», программы по просвещению детей и молодежи в сфере обращения с ТКО, осознанного потребления.
И. о. гендиректора ЦПИ Светлана Кутукова отметила, что в современном мире популяризация бережного отношения к природе крайне важна, и партнерство с РЭО поможет вести такую деятельность максимально эффективно.