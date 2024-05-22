Минпросвещения России и РЭО объединяются для сотрудничества в сфере экопросвещения

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, экопросвещение значимо тем, что задача, поставленная главой государства и российскими властями по достижению целевых показателей в соответствии с действием реформы обращения с отходами, должна включать в себя не только строительство заводов. Как сообщает 56orb.ru, без изменения поведенческой культуры эту задачу выполнить не получится, поэтому она должна включать в себя две части. Во-первых, необходимо построить предприятия по сортировке и утилизации ТКО, во-вторых, работать над изменением поведенческой культуры, чтобы достичь бережного отношения к природе. Работа с отходами, в свою очередь, состоит из раздельного сбора мусора, продления срока службы вещам, которые все еще пригодны к использованию, и прочих видов деятельности. Буцаев выразил надежду, что такое двустороннее взаимодействие поможет положительно повлиять на самую активную часть российского гражданского общества.