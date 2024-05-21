Село в Белгородской области обстреляли 18 снарядами «Града». Есть ли последствия?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга обстреляли 18 снарядами из РСЗО «Град». Об этом сообщит губернатор Вячеслав Гладков.
По его данным, пострадавших нет. В результате обстрела были повреждены хозяйственные постройки на частном жилом объекте, а также линия электропередачи.
ВСУ за сегодняшнее утро, 21 мая, атаковали второе предприятие под Белгородом. Беспилотник-камикадзе упал и сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате взрыва повреждены складские помещения и ангары с техникой, также загорелись ёмкости с топливом.Среди мирного населения пострадавших нет.
Первым пострадало сельскохозяйственное предприятие в Новой Таволжанке. В результате взрыва были повреждены оборудование, забор и дезинфекционный барьер для транспорта.