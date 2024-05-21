Село в Белгородской области обстреляли 18 снарядами «Града». Есть ли последствия?

ВСУ за сегодняшнее утро, 21 мая, атаковали второе предприятие под Белгородом. Беспилотник-камикадзе упал и сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате взрыва повреждены складские помещения и ангары с техникой, также загорелись ёмкости с топливом.Среди мирного населения пострадавших нет.