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Published Сегодня, 09:58

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Село Новая Таволжанка Белгородской области оказалось под обстрелом ВСУ

Село в Белгородской области обстреляли 18 снарядами «Града». Есть ли последствия?

21 мая 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney

Село Новая Таволжанка Белгородской области оказалось под обстрелом ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Есть повреждения хозяйственных построек на частном жилом объекте и линии электропередачи.

Село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга обстреляли 18 снарядами из РСЗО «Град». Об этом сообщит губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадавших нет. В результате обстрела были повреждены хозяйственные постройки на частном жилом объекте, а также линия электропередачи.

ВСУ за сегодняшнее утро, 21 мая, атаковали второе предприятие под Белгородом. Беспилотник-камикадзе упал и сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа. В результате взрыва повреждены складские помещения и ангары с техникой, также загорелись ёмкости с топливом.Среди мирного населения пострадавших нет.

Первым пострадало сельскохозяйственное предприятие в Новой Таволжанке. В результате взрыва были повреждены оборудование, забор и дезинфекционный барьер для транспорта.

ВСУ снова атаковали Шебекинский округ, повреждён инфраструктурный объект связи
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