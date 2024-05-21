На Крейде в Белгороде ночью загорелся автомобиль во время движения

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Ночью 21 мая на Крейде в Белгороде во время движения загорелся автомобиль. Инцидент произошёл на улице Почтовая. Обошлось без пострадавших.
Движущийся по дороге легковой автомобиль загорелся, но пассажирам и водителю удалось быстро выбраться из салона.
Фото остатков корпуса сгоревшего автомобиля публикуют белгородские Telegram-каналы.
Напомним, что в Белгородском районе 21 мая под обстрел попало четыре человека, которые ехали в легковом автомобиле. Трое человек пострадало, одна женщина погибла.
Инцидент произошёл в посёлке с Октябрьский.