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На Крейде в Белгороде ночью загорелся автомобиль во время движения

На Крейде в Белгороде ночью загорелся автомобиль во время движения

21 мая 2024, 10:19
Фото: 1MI
Инцидент произошёл ночью 21 мая. Автомобиль сгорел на улице Почтовой в районе Крейды в Белгороде. Обошлось без пострадавших.
Сюжет
Авария

Ночью 21 мая на Крейде в Белгороде во время движения загорелся автомобиль. Инцидент произошёл на улице Почтовая. Обошлось без пострадавших.

Движущийся по дороге легковой автомобиль загорелся, но пассажирам и водителю удалось быстро выбраться из салона.

Фото остатков корпуса сгоревшего автомобиля публикуют белгородские Telegram-каналы.

Фото: Telegram-канал «Белгород ЧС №1»

Напомним, что в Белгородском районе 21 мая под обстрел попало четыре человека, которые ехали в легковом автомобиле. Трое человек пострадало, одна женщина погибла.

Инцидент произошёл в посёлке с Октябрьский.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Автомобиль#Крейда#Новости Белгорода#Белгород
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