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Скорая помощь

Свыше 20 машин скорой помощи в Белгородской области оборудуют средствами РЭБ

20 мая 2024, 07:27
Фото: 1MI
Скорая помощь
В настоящий момент система установлена на девяти автомобилях медиков, до конца мая её планируют установить на остальных машинах, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области на машины скорой помощи устанавливают станции радиоэлектронной борьбы. Сейчас средства РЭБ установили уже на девяти автомобилях медиков. До конца мая устройствами оборудуют ещё 21 машину.

«Первыми, как всегда, на место происшествия на помощь пострадавшим прибывают наши медики. Поэтому стараемся создать дополнительные условия безопасности для них», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, что средства РЭБ устанавливают для защиты медиков и пациентов от ударов FPV-дронов. Система никак не влияет на работу медицинских приборов.

Машины медиков из белгородского приграничья начали снабжать средствами РЭБ
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Скорая помощь#Медики#Машины#Белгород#Вячеслав Гладков#Дроны#РЭБ
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