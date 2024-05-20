Свыше 20 машин скорой помощи в Белгородской области оборудуют средствами РЭБ

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Белгородской области на машины скорой помощи устанавливают станции радиоэлектронной борьбы. Сейчас средства РЭБ установили уже на девяти автомобилях медиков. До конца мая устройствами оборудуют ещё 21 машину.
«Первыми, как всегда, на место происшествия на помощь пострадавшим прибывают наши медики. Поэтому стараемся создать дополнительные условия безопасности для них», — отметил глава региона Вячеслав Гладков.
Отметим, что средства РЭБ устанавливают для защиты медиков и пациентов от ударов FPV-дронов. Система никак не влияет на работу медицинских приборов.