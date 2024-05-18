Машина перевернулась, пострадала девушка: в Белгороде произошла серьёзная авария

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
По предварительным данным, в Белгороде столкнулись два автомобиля — Skoda Rapid и ВАЗ 2108. Инцидент случился на перекрестке проспекта Славы и улицы Пушкина, который регулировался светофором.
В результате этого ДТП пострадали два пассажира — 17-летняя девушка, которая была в «Шкоде», и ещё один пассажир ВАЗа. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Как видно по фотографиям и видеороликам с места происшествия, «восьмёрка» после столкновения перевернулась и врезалась в столб, а иномарка выехала на обочину дороги.
Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование и выясняют причины и обстоятельства данного ДТП.