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авария в Белгороде

Машина перевернулась, пострадала девушка: в Белгороде произошла серьёзная авария

18 мая 2024, 17:25
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
авария в Белгороде

Два человека пострадали в аварии в центре Белгорода

На перекрестке пр. Славы и ул. Пушкина в Белгороде произошло столкновение автомобилей Skoda Rapid и ВАЗ 2108, в результате чего пострадали два пассажира, которые были доставлены в медицинское учреждение; сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование для выяснения причин и обстоятельств ДТП.
Сюжет
ДТП

По предварительным данным, в Белгороде столкнулись два автомобиля — Skoda Rapid и ВАЗ 2108. Инцидент случился на перекрестке проспекта Славы и улицы Пушкина, который регулировался светофором.

В результате этого ДТП пострадали два пассажира — 17-летняя девушка, которая была в «Шкоде», и ещё один пассажир ВАЗа. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Как видно по фотографиям и видеороликам с места происшествия, «восьмёрка» после столкновения перевернулась и врезалась в столб, а иномарка выехала на обочину дороги.

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали расследование и выясняют причины и обстоятельства данного ДТП.

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#Евгений Грицков#ДТП#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород
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