Машина перевернулась, пострадала девушка: в Белгороде произошла серьёзная авария

В результате этого ДТП пострадали два пассажира — 17-летняя девушка, которая была в «Шкоде», и ещё один пассажир ВАЗа. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Как видно по фотографиям и видеороликам с места происшествия, «восьмёрка» после столкновения перевернулась и врезалась в столб, а иномарка выехала на обочину дороги.