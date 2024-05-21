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Published Сегодня, 06:43

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Updated Сегодня, 06:45

В Белгородской области начал ездить бронированный транспорт на гусеничном ходу

Появился танк? Белгородской области выдали бронированную машину на гусеничном ходу

21 мая 2024, 06:43
Фото: 1MI

В Белгородской области начал ездить бронированный транспорт на гусеничном ходу

МЧС России выделило Белгородской области бронированный транспорт на гусеничном ходу для тушения пожаров. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил глава региона.
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МЧС

Спасатели Белгородской области начинают пользоваться новым уникальным транспортом: бронированной машиной на гусеничном ходу, которая предназначена для тушения пожаров в труднодоступных местах.

Машину передали по распоряжению министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

За предоставленную помощь чиновника поблагодарил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что регион должен быть готов к любым чрезвычайным ситуациям.

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#Александра Склярова#Белгородская область#МЧС#Техника#Транспорт#Белгород#Вячеслав Гладков
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