Появился танк? Белгородской области выдали бронированную машину на гусеничном ходу

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Спасатели Белгородской области начинают пользоваться новым уникальным транспортом: бронированной машиной на гусеничном ходу, которая предназначена для тушения пожаров в труднодоступных местах.
Машину передали по распоряжению министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.
За предоставленную помощь чиновника поблагодарил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что регион должен быть готов к любым чрезвычайным ситуациям.