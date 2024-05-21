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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Власти рассказали, к кому можно обратиться в случае обнаружения БПЛА

Кому звонить, если заметил беспилотник? Власти сказали номер службы

21 мая 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney

Власти рассказали, к кому можно обратиться в случае обнаружения БПЛА

Если вы увидели БПЛА, нужно звонить по номеру 112. Также можно написать Оперштабу во ВКонтакте точный адрес замеченных беспилотников.

Белгородка сообщила, что недавно её супруг увидел два пролетающих беспилотника над собственным домом. Поэтому у жительницы возник вопрос, к кому можно обратиться в такой ситуации.

Оперштаб сообщил, что, если вы увидели БПЛА, нужно звонить по номеру 112. Там отметили, что операторы принимают все звонки. Если не получится позвонить, можно написать Оперштабу на странице ВКонтакте в личные сообщения точный адрес замеченных беспилотников.

Вчера, 20 мая, падение БПЛА в Прохоровском районе попало на видео.

Также стали известны масштабы разрушений в городе Шебекино после обстрела «Вампиром». В результате этого обстрела 12 человек получили ранения, некоторые из них были госпитализированы. Зафиксированы повреждения в восьми многоэтажных жилых домах, кроме того, 12 автомобилей получили повреждения от осколков.

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