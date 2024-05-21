Кому звонить, если заметил беспилотник? Власти сказали номер службы

Оперштаб сообщил, что, если вы увидели БПЛА, нужно звонить по номеру 112. Там отметили, что операторы принимают все звонки. Если не получится позвонить, можно написать Оперштабу на странице ВКонтакте в личные сообщения точный адрес замеченных беспилотников.